Student commits suicide: बहन ने मोबाइल और 100 रुपए नहीं दिए नाराज हो गया 9वीं का छात्र, पिता से की हाथापाई, फिर लगा ली फांसी

कुसमी. मोबाइल फोन और 100 रुपए न मिलने पर 9वीं कक्षा का एक छात्र इतना उग्र हो गया कि घर के सामान की जमकर तोडफ़ोड़ की। जब घरवालों ने मना किया तो उनसे बहस करने लगा। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की तो उससे भी हाथापाई पर उतारु हो गया। बड़ी बहन मनाने लगी तो उसे भी धक्का देकर घर से निकल गया। फिर देर रात घर से बाहर जाकर फांसी लगाकर अपनी जान (Commits suicide) दे दी। घटना से परिजन व गांव के लोग स्तब्ध हंै। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला कोरंधा थाना क्षेत्र का है।
बलरामपुर जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कर्राडांड़ निवासी जतन मिंज पिता जयश्री मिंज 15 वर्ष शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मदगुरी में कक्षा 9वीं का छात्र (Commits suicide) था। शुक्रवार को वह रोज की तरह स्कूल से लौटा और कुछ देर बाद घर के कामों में भी सहयोग किया। शाम करीब 6.30 बजे उसने अपनी बड़ी बहन नेहा से घर का मोबाइल फोन और साथ में 100 रुपए मांगे।
बहन ने उससे कारण पूछा और कहा कि अभी क्यों चाहिए, बाद में ले लेना। इसी बात पर जतन नाराज हो गया और जिद पर उतर आया। बहन के मना करते ही उसका गुस्सा (Commits suicide) बढ़ता गया और वह घर के सामानों को उठाकर फेंकने लगा। बर्तनों से लेकर अन्य घरेलू सामग्री तक उसने तोडफ़ोड़ कर डाली।
शोर सुनकर घर के अंदर सो रहे पिता बाहर आए और बेटे को डांट (Commits suicide) लगाई। इससे वह और भडक़ गया और गुस्से में माता-पिता से हाथापाई तक कर बैठा। बहन ने बीच-बचाव की कोशिश की तो उसे भी धक्का देकर घर के बाहर निकल गया।
इसके बाद जतन घर के मुख्य दरवाजे को बाहर से बंद कर वहां से निकल गया। परिवार उस दिन धान कटाई और मिसाई के काम से थका हुआ था। रात में किसी अन्य व्यक्ति से दरवाजा खुलवाने की कोशिश भी नहीं की और सभी सो गए, यह सोचकर कि जतन थोड़ी देर बाद स्वयं लौट आएगा।
अगले दिन सुबह परिजन को जो दृश्य देखने मिला, उसने सभी को हिला दिया। शनिवार सुबह जतन के चाचा सुंदर मिंज जब पास के पुराने घर की ओर गए तो उन्होंने परछी में जतन को फांसी के फंदे (Commits suicide) पर लटका देखा। यह देखकर वे घबरा गए और तत्काल भाई जयश्री को बुलाया।
घर का दरवाजा खोलकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो सभी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते ही कोरंधा पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।
