6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Student commits suicide: बहन ने मोबाइल और 100 रुपए नहीं दिए नाराज हो गया 9वीं का छात्र, पिता से की हाथापाई, फिर लगा ली फांसी

Commits suicide: स्कूल से लौटने के बाद छात्र ने बड़ी बहन से की थी मांग, मना करने पर घर के सामान तोडऩे लगा, पिता ने डांट लगाई तो हाथापाई की और बहन को धक्का मारकर घर से निकल गया

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 06, 2025

Student commits suicide

Dead body (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कुसमी. मोबाइल फोन और 100 रुपए न मिलने पर 9वीं कक्षा का एक छात्र इतना उग्र हो गया कि घर के सामान की जमकर तोडफ़ोड़ की। जब घरवालों ने मना किया तो उनसे बहस करने लगा। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की तो उससे भी हाथापाई पर उतारु हो गया। बड़ी बहन मनाने लगी तो उसे भी धक्का देकर घर से निकल गया। फिर देर रात घर से बाहर जाकर फांसी लगाकर अपनी जान (Commits suicide) दे दी। घटना से परिजन व गांव के लोग स्तब्ध हंै। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला कोरंधा थाना क्षेत्र का है।

बलरामपुर जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कर्राडांड़ निवासी जतन मिंज पिता जयश्री मिंज 15 वर्ष शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मदगुरी में कक्षा 9वीं का छात्र (Commits suicide) था। शुक्रवार को वह रोज की तरह स्कूल से लौटा और कुछ देर बाद घर के कामों में भी सहयोग किया। शाम करीब 6.30 बजे उसने अपनी बड़ी बहन नेहा से घर का मोबाइल फोन और साथ में 100 रुपए मांगे।

बहन ने उससे कारण पूछा और कहा कि अभी क्यों चाहिए, बाद में ले लेना। इसी बात पर जतन नाराज हो गया और जिद पर उतर आया। बहन के मना करते ही उसका गुस्सा (Commits suicide) बढ़ता गया और वह घर के सामानों को उठाकर फेंकने लगा। बर्तनों से लेकर अन्य घरेलू सामग्री तक उसने तोडफ़ोड़ कर डाली।

पिता ने डांटा तो हाथापाई की, फिर बाहर चला गया

शोर सुनकर घर के अंदर सो रहे पिता बाहर आए और बेटे को डांट (Commits suicide) लगाई। इससे वह और भडक़ गया और गुस्से में माता-पिता से हाथापाई तक कर बैठा। बहन ने बीच-बचाव की कोशिश की तो उसे भी धक्का देकर घर के बाहर निकल गया।

इसके बाद जतन घर के मुख्य दरवाजे को बाहर से बंद कर वहां से निकल गया। परिवार उस दिन धान कटाई और मिसाई के काम से थका हुआ था। रात में किसी अन्य व्यक्ति से दरवाजा खुलवाने की कोशिश भी नहीं की और सभी सो गए, यह सोचकर कि जतन थोड़ी देर बाद स्वयं लौट आएगा।

Commits suicide: अगले दिन मिली लाश

अगले दिन सुबह परिजन को जो दृश्य देखने मिला, उसने सभी को हिला दिया। शनिवार सुबह जतन के चाचा सुंदर मिंज जब पास के पुराने घर की ओर गए तो उन्होंने परछी में जतन को फांसी के फंदे (Commits suicide) पर लटका देखा। यह देखकर वे घबरा गए और तत्काल भाई जयश्री को बुलाया।

घर का दरवाजा खोलकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो सभी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते ही कोरंधा पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।

ये भी पढ़ें

Gang rape in CG: चाची-भतीजी से झारखंड के 3 युवकों ने जंगल में किया गैंगरेप, विवाहिता ने लगाई फांसी, ASI सस्पेंड, SI लाइन अटैच
अंबिकापुर
Gang rape in CG

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 08:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Student commits suicide: बहन ने मोबाइल और 100 रुपए नहीं दिए नाराज हो गया 9वीं का छात्र, पिता से की हाथापाई, फिर लगा ली फांसी

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Collector fake WhatsApp ID: बलरामपुर कलेक्टर के नाम से किसी ने बना लिया फर्जी व्हाटसएप अकाउंट, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा

Collector fake WhatsApp ID
बलरामपुर

Teacher slapped student case: दूसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारने वाला शिक्षक गिरफ्तार, गिनती सुनाने में की थी गलती

Teacher slapped student case
बलरामपुर

मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
बलरामपुर

Illegal paddy seized: उत्तर प्रदेश से 3 पिकअप में भरकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था 205 बोरी अवैध धान, SDM ने पकड़ा

Illegal paddy seized
बलरामपुर

Cooker blast: दशगात्र कार्यक्रम में खाना बनाते समय फटा कूकर, 2 महिलाएं गंभीर, एक मृतक की बहू तो दूसरी है साली

Cooker blast
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.