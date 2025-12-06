Student commits suicide: बहन ने मोबाइल और 100 रुपए नहीं दिए नाराज हो गया 9वीं का छात्र, पिता से की हाथापाई, फिर लगा ली फांसी

कुसमी. मोबाइल फोन और 100 रुपए न मिलने पर 9वीं कक्षा का एक छात्र इतना उग्र हो गया कि घर के सामान की जमकर तोडफ़ोड़ की। जब घरवालों ने मना किया तो उनसे बहस करने लगा। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की तो उससे भी हाथापाई पर उतारु हो गया। बड़ी बहन मनाने लगी तो उसे भी धक्का देकर घर से निकल गया। फिर देर रात घर से बाहर जाकर फांसी लगाकर अपनी जान (Commits suicide) दे दी। घटना से परिजन व गांव के लोग स्तब्ध हंै। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला कोरंधा थाना क्षेत्र का है।