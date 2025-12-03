Collector fake WhatsApp ID: बलरामपुर कलेक्टर के नाम से किसी ने बना लिया फर्जी व्हाटसएप अकाउंट, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा

बलरामपुर। जिले में एक नया साइबर अपराध सामने आया है, जहां अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर राजेंद्र कटारा के नाम पर फर्जी आईडी (Collector fake WhatsApp ID) बनाकर मैसेज भेजा जा रहा है। यह मुख्य रूप से व्हाटसएप के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें कलेक्टर के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया गया है।