बलरामपुर

Collector fake WhatsApp ID: बलरामपुर कलेक्टर के नाम से किसी ने बना लिया फर्जी व्हाटसएप अकाउंट, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा

Collector fake WhatsApp ID: कलेक्टर के नाम व फोटो का इस्तेमाल कर किया जा रहा मैसेज और कॉल, कलेक्टर ने जनता से की ये अपील

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 03, 2025

Collector fake WhatsApp ID

Balrampur collector fake ID (Photo- Patrika)

बलरामपुर। जिले में एक नया साइबर अपराध सामने आया है, जहां अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज कलेक्टर राजेंद्र कटारा के नाम पर फर्जी आईडी (Collector fake WhatsApp ID) बनाकर मैसेज भेजा जा रहा है। यह मुख्य रूप से व्हाटसएप के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें कलेक्टर के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया गया है।

कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने जिले की आम जनता से अपील की है कि वे इस प्रकार के संदेश से सतर्क रहें और किसी भी अनजान नंबर $84349589853 से आए संदेशों (Collector fake whatsApp ID) पर संवाद न करें।

बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा (Collector fake whatsApp ID) ने कहा है कि अगर किसी को भी इस प्रकार की संदिग्ध फेक आईडी से मैसेज या कॉल आता है तो वे तुरंत ब्लॉक तथा स्पैम रिपोर्ट करें।

Collector fake WhatsApp ID: सरगुजा कलेक्टर के नाम से बनी थी फेक आईडी

करीब 1 वर्ष पूर्व सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर (Collector fake whatsApp ID) के नाम से भी किसी ने व्हाट्सअप अकाउंट बनाकर लोगों को मैसेज भेजा था। इस दौरान कलेक्टर ने कहा था कि वे व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करते हैं। यदि उनके नाम से कोई कॉल या मैसेज करे तो वे इसकी सूचना पुलिस को दें।

Updated on:

03 Dec 2025 08:59 pm

Published on:

03 Dec 2025 08:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Collector fake WhatsApp ID: बलरामपुर कलेक्टर के नाम से किसी ने बना लिया फर्जी व्हाटसएप अकाउंट, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा

