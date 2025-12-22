Road accident: एनएच पर बने गड्ढे में अनियंत्रित हो गई बाइक, सडक़ पर गिरे युवक को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौत

Truck crushed young man (Photo- Patrika)
राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर तहसील कार्यालय के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की दोपहर सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई। सडक़ पर बने जर्जर और गहरे गड्ढे के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे युवक सडक़ पर गिर पड़ा और पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आकर कुचल गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृत युवक की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है।
बाइक क्रमांक सीजी 15 ई 8111 का चालक राजपुर से रामानुजगंज की ओर जा रहा था। जैसे ही वह तहसील कार्यालय के पास पहुंचा, सडक़ पर बने गहरे गड्ढे से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और युवक सडक़ के बीचों-बीच गिर पड़ा। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 15 ईई 2549 ने उसे कुचल (Road accident) दिया।
हादसा इतना भीषण था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना (Road accident) की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। साथ ही मृतक की शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि सडक़ की स्थिति बेहतर होती तो यह हादसा (Road accident) नहीं होता। राजपुर नगर की सीमा गेउर नदी से प्रारंभ होकर तहसील कार्यालय तक मानी जाती है, लेकिन इस दायरे में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। इसके कारण शहरवासी धूल, बीमारियों और लगातार हो रही दुर्घटनाओं से जूझ रहे हैं।
वहीं कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य शुरु किए जाने पर स्थानीय नागरिकों द्वारा मार्ग को मानकों के अनुरूप बनाए जाने की बजाय अपनी सुविधा अनुसार बदलाव की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एसडीएम व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाते रहे हैं। इस वजह से भी शहर के भीतर एनएच निर्माण की रफ्तार (Road accident) धीमी है।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग