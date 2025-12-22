Road accident: एनएच पर बने गड्ढे में अनियंत्रित हो गई बाइक, सडक़ पर गिरे युवक को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौत

राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर तहसील कार्यालय के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की दोपहर सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई। सडक़ पर बने जर्जर और गहरे गड्ढे के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे युवक सडक़ पर गिर पड़ा और पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आकर कुचल गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृत युवक की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है।