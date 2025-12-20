Car accident: स्टेट हाइवे पर पुलिया के नीचे नाले में जा गिरी तेज रफ्तार कार, 3 गंभीर घायल

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर लटोरी चौकी अंतर्गत स्थित तुलसी नाला में शनिवार की दोपहर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों को गंभीर चोट (Car accident) आई हैं। तीनों बलरामपुर जिले के निवासी हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। यहां से तीनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।