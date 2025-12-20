20 दिसंबर 2025,

शनिवार

सुरजपुर

Car accident: स्टेट हाइवे पर पुलिया के नीचे नाले में जा गिरी तेज रफ्तार कार, 3 गंभीर घायल

Car accident: अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर हुआ हादसा, घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया रेफर, अंबिकापुर आने के दौरान हुई दुर्घटना

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 20, 2025

Car accident

Accidental car (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर लटोरी चौकी अंतर्गत स्थित तुलसी नाला में शनिवार की दोपहर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों को गंभीर चोट (Car accident) आई हैं। तीनों बलरामपुर जिले के निवासी हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। यहां से तीनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

सूरजपुर जिले के लटोरी पुलिस ने बताया कि शनिवार की दोपहर अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे मार्ग पर स्थित तुलसी नाला में कार क्रमांक सीजी 30 एच 5275 अनियंत्रित होकर पलट (Car accident) गई। हादसे में कार सवार बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगड़ा निवासी श्रवण पिता लक्ष्मण, दीनानाथ पिता महाजन गोंड व रामबरन पिता ललई गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि कार सवार त्रिकुंडा से अंबिकापुर की ओर जा रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे वाहन चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा और कार पुलिया से नीचे तुलसी नाला में पलट गई। दुर्घटना (Car accident) में कार में सवार तीनों लोग वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गए थे।

सूचना मिलते ही लटोरी चौकी प्रभारी अरुण गुप्ता, प्रधान आरक्षक दिलेश्वर, आरक्षक विकास कुमार मिश्रा व शोभनाथ ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से कार (Car accident) में फंसे सभी घायलों को बाहर निकालकर सीएचसी लटोरी भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

Car accident: सडक़ पर लगा जाम

दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे पुलिस द्वारा सुचारू रूप से बहाल कराया गया। कार चालक श्रवण को सिर और चेहरे में गंभीर चोटें आईं हैं। वहीं दो घायलों (Car accident) को भी काफी चोटें लगी हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तीनों का इलाज जारी है।

Published on:

20 Dec 2025 07:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Car accident: स्टेट हाइवे पर पुलिया के नीचे नाले में जा गिरी तेज रफ्तार कार, 3 गंभीर घायल

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

