Car accident: Video: एनएच पर डीजल टैंकर से भिड़ी तेज रफ्तार कार, 1 युवक की मौत, 2 महिला समेत 4 घायल

Accidental car (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर कटघोरा थाना क्षेत्र के तानाखार में शनिवार की सुबह तेज रफ्तार कार की डीजल टैंकर से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत (Car accident) हो गई, जबकि 2 महिला समेत 4 घायल हो गए। कार सवार सूरजपुर जिले के बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरु की।
सूरजपुर जिले के मस्जिदपारा निवासी अजहर शेख उर्फ जुगनू 34 वर्ष, तौकीर 26 वर्ष, शेख अब्दुल्ला उर्फ पंकज 37 वर्ष, सबाना शेख व साबिया शेख एक ही परिवार के सदस्य हैं। शनिवार की सुबह करीब 9 बजे ये सभी अपनी अल्टो कार में सवार होकर इलाज के लिए बिलासपुर (Car accident) जा रहे थे।
वे करीब 11.30 बजे कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच-130 पर ग्राम तानाखार के पास पहुंचे ही थे कि ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रहे डीजल टैंकर से कार की भिड़ंत 9Car accident) हो गई। हादसे में कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें सवार अजहर शेख उर्फ जुगनू की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि अन्य घायल हो गए। कार (Car accident) तौकीर चला रहा था। सूचना मिलते ही कटघोरा थाना प्रभारी व तारा पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरु किया।
हादसे में कार (Car accident) चला रहा तौकीर ड्राइविंग सीट में बुरी तरह फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद कार को काटकर बाहर निकाला गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए अपोलो बिलासपुर में भर्ती कराया गया है।
हादसे की सूचना सूरजपुर के मस्जिदपारा में अन्य परिजनों को हुई तो उनमें हडक़ंप मच गया। फोन से उन्होंने घायलों का हाल-चाल लिया। मृतक की 4 वर्ष व 2 वर्ष की बेटियां हैं। उनके सिर से पिता का साया उठ गया।
हादसे (Car accident) के बाद नेशनल हाइवे पर घटनास्थल के दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार व टैंकर को सडक़ से हटाकर आवागमन शुरु कराया। हादसे का कारण कार द्वारा ओवरटेक करना बताया जा रहा है।
