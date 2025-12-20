20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Wife threw in burning straw: मुर्गा बनाने की बात को लेकर हुआ विवाद, पति ने पत्नी को जलते पुआल में फेंका

Wife threw in burning straw: पति लेकर आया था चिकन, पत्नी बोली- पूरे परिवार के साथ खाएंगे लेकिन पति ने दोस्तों को ही खिलाने की बात कही तो हो गया विवाद

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 20, 2025

Wife threw in burning straw

प्रतीकात्मक तस्वीर

अंबिकापुर. कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खैरबार में मुर्गा बनाने की बात को लेकर हुए विवाद ने युवक ने पत्नी को मारपीट कर जलते हुए पुआल में फेंक (Wife threw in burning straw) दिया। इससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घटना २ दिसंबर की रात की है। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिस्चार्ज होने के बाद महिला ने पति के खिलाफ मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है।

शहर से लगे ग्राम खैरबार निवासी राजमनि पति गुलाब 2 दिसंबर की रात घर पर थी। रात करीब 9 बजे उसका पति मुर्गा लेकर घर आया। यह देख पत्नी ने कहा कि मुर्गा घर में ही बनाते हैं और परिवार के सभी लोग खाएंगे। जबकि उसके पति का कहना था कि मुर्गा (Wife threw in burning straw) अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे और खाएंगे।

इस बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद पति ने पत्नी की पिटाई (Wife threw in burning straw) शुरु कर दी और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले गया। यहां पहले से पुआल के ढेर में लगी आग में उठाकर फेंक दिया। महिला के चिल्लाने पर उसके जेठ का बेटा पहुंचा और उसे पुआल से बाहर निकाला।

इस दौरान महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 दिन तक चले इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार आया।

Wife threw in burning straw: थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद शुक्रवार को महिला ने पति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट (Wife threw in burning straw) दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी पति गुलाब के खिलाफ धारा 115 (2), 296, 351 (3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Nude girl video call: वीडियो कॉल में निर्वस्त्र युवती के साथ लिया स्क्रीन शॉट, फिर वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 32 लाख, 2 गिरफ्तार
कोरीया
Nude girl video call

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 03:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Wife threw in burning straw: मुर्गा बनाने की बात को लेकर हुआ विवाद, पति ने पत्नी को जलते पुआल में फेंका

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Car accident: Video: एनएच पर डीजल टैंकर से भिड़ी तेज रफ्तार कार, 1 युवक की मौत, 2 महिला समेत 4 घायल

Car accident
अंबिकापुर

Sex racket: शहर में देह व्यापार: युवती समेत आर्यन होटल का मैनेजर और कर्मचारी गिरफ्तार

Sex racket
अंबिकापुर

Teacher died in road accident: सडक़ हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, स्कूल से छुट्टी के बाद साथी शिक्षक के साथ लौट रही थी घर

Teacher died in road accident
अंबिकापुर

Cold in Mainpat: छत्तीसगढ़ के शिमला का पारा पहुंचा 2 डिग्री, जमीं ओस की बूंदें, ठंड से कांप रहे लोग, दोपहर तक छाया रहा कोहरा

Cold in Mainpat
अंबिकापुर

Bears and boar attack: सरगुजा संभाग में भालुओं और जंगली सुअर का भी बढ़ा आतंक, 7 माह में 3 लोगों को मार डाला, 45 जख्मी

Bears and boar attack
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.