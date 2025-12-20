Wife threw in burning straw: मुर्गा बनाने की बात को लेकर हुआ विवाद, पति ने पत्नी को जलते पुआल में फेंका

प्रतीकात्मक तस्वीर
अंबिकापुर. कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम खैरबार में मुर्गा बनाने की बात को लेकर हुए विवाद ने युवक ने पत्नी को मारपीट कर जलते हुए पुआल में फेंक (Wife threw in burning straw) दिया। इससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घटना २ दिसंबर की रात की है। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिस्चार्ज होने के बाद महिला ने पति के खिलाफ मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है।
शहर से लगे ग्राम खैरबार निवासी राजमनि पति गुलाब 2 दिसंबर की रात घर पर थी। रात करीब 9 बजे उसका पति मुर्गा लेकर घर आया। यह देख पत्नी ने कहा कि मुर्गा घर में ही बनाते हैं और परिवार के सभी लोग खाएंगे। जबकि उसके पति का कहना था कि मुर्गा (Wife threw in burning straw) अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे और खाएंगे।
इस बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद पति ने पत्नी की पिटाई (Wife threw in burning straw) शुरु कर दी और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले गया। यहां पहले से पुआल के ढेर में लगी आग में उठाकर फेंक दिया। महिला के चिल्लाने पर उसके जेठ का बेटा पहुंचा और उसे पुआल से बाहर निकाला।
इस दौरान महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 दिन तक चले इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार आया।
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद शुक्रवार को महिला ने पति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट (Wife threw in burning straw) दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी पति गुलाब के खिलाफ धारा 115 (2), 296, 351 (3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग