Nude girl video call: वीडियो कॉल में निर्वस्त्र युवती के साथ लिया स्क्रीन शॉट, फिर वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 32 लाख, 2 गिरफ्तार

Accused arrested from Haryana and Rajsthan (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। वीडियो कॉल कर निर्वस्त्र लडक़ी (Nude girl video call) के साथ स्क्रीन शॉर्ट लेकर बैकुंठपुर निवासी एक व्यक्ति को वायरल करने की धमकी दी गई थी। इसके एवज में उससे 32 लाख रुपए की वसूली की गई थी। मामले की रिपोर्ट ठगी के शिकार व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हरियाणा व राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।
कोरिया जिले के बैकुंठपुर जूनापारा निवासी विजेंद्र कुमार यादव नेअश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 32 लाख रुपए ठगी करने (Nude girl video call) की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 21 मई 2023 को उसके मोबाइल नंबर मेंं रात करीब 8 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो कॉल किया। उसके जान पहचान का होना समझ कर फोन उठाया।
तभी मोबाइल स्क्रीन पर एक लडक़ी निर्वस्त्र दिखी। यह देख उसने तुरंत अपना मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद किसी लडक़ी ने उसी मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल (Nude girl video call) का स्क्रीनशॉट लेकर गंदी-गंदी फोटो भेजी। साथ ही 50 हजार की मांग करने लगी। पैसे नहीं देने पर स्क्रीनशॉट व वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी।
इससे वह डर गया और अलग-अलग बैंक खाते से 32 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 388, 420, 120 बी एवं 66 घ आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। मामले (Nude girl video call) में एसडीओपी राजेश साहू के नेतृत्व में थाना बैकुंठपुर व साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई।
करीब ढाई साल बाद बैंक खाता व मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी मकसूद उर्फ मक्कू पिता आजाद (28) निवासी पेमा खेड़ा थाना पुन्हाना मेवात हरियाणा एवं प्रदीप पिता जगराम चौधरी(20) निवासी तातरपुर मेवात हरियाणा को मेवात एवं अलवर राजस्थान से गिरफ्तार (Nude girl video call) किया गया है।
पुलिस ने दोनों को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। कार्रवाई मेंं थाना प्रभारी विपिन लकड़ा, साइबर प्रभारी विनोद पासवान,दीपक पांडेय, अमरेशा नंद, दिनेश उईके समेत अन्य शामिल रहे।
