Nude girl video call: वीडियो कॉल में निर्वस्त्र युवती के साथ लिया स्क्रीन शॉट, फिर वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 32 लाख, 2 गिरफ्तार

बैकुंठपुर। वीडियो कॉल कर निर्वस्त्र लडक़ी (Nude girl video call) के साथ स्क्रीन शॉर्ट लेकर बैकुंठपुर निवासी एक व्यक्ति को वायरल करने की धमकी दी गई थी। इसके एवज में उससे 32 लाख रुपए की वसूली की गई थी। मामले की रिपोर्ट ठगी के शिकार व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हरियाणा व राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।