16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Nude girl video call: वीडियो कॉल में निर्वस्त्र युवती के साथ लिया स्क्रीन शॉट, फिर वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 32 लाख, 2 गिरफ्तार

Nude girl video call: रिपोर्ट पर पुलिस ने हरियाणा और राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, युवती ने कॉल कर दी थी धमकी

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 16, 2025

Nude girl video call

Accused arrested from Haryana and Rajsthan (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। वीडियो कॉल कर निर्वस्त्र लडक़ी (Nude girl video call) के साथ स्क्रीन शॉर्ट लेकर बैकुंठपुर निवासी एक व्यक्ति को वायरल करने की धमकी दी गई थी। इसके एवज में उससे 32 लाख रुपए की वसूली की गई थी। मामले की रिपोर्ट ठगी के शिकार व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हरियाणा व राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।

कोरिया जिले के बैकुंठपुर जूनापारा निवासी विजेंद्र कुमार यादव नेअश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 32 लाख रुपए ठगी करने (Nude girl video call) की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 21 मई 2023 को उसके मोबाइल नंबर मेंं रात करीब 8 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो कॉल किया। उसके जान पहचान का होना समझ कर फोन उठाया।

तभी मोबाइल स्क्रीन पर एक लडक़ी निर्वस्त्र दिखी। यह देख उसने तुरंत अपना मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद किसी लडक़ी ने उसी मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल (Nude girl video call) का स्क्रीनशॉट लेकर गंदी-गंदी फोटो भेजी। साथ ही 50 हजार की मांग करने लगी। पैसे नहीं देने पर स्क्रीनशॉट व वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी।

इससे वह डर गया और अलग-अलग बैंक खाते से 32 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 388, 420, 120 बी एवं 66 घ आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। मामले (Nude girl video call) में एसडीओपी राजेश साहू के नेतृत्व में थाना बैकुंठपुर व साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई।

Nude girl video call: ये आरोपी गिरफ्तार

करीब ढाई साल बाद बैंक खाता व मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी मकसूद उर्फ मक्कू पिता आजाद (28) निवासी पेमा खेड़ा थाना पुन्हाना मेवात हरियाणा एवं प्रदीप पिता जगराम चौधरी(20) निवासी तातरपुर मेवात हरियाणा को मेवात एवं अलवर राजस्थान से गिरफ्तार (Nude girl video call) किया गया है।

पुलिस ने दोनों को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। कार्रवाई मेंं थाना प्रभारी विपिन लकड़ा, साइबर प्रभारी विनोद पासवान,दीपक पांडेय, अमरेशा नंद, दिनेश उईके समेत अन्य शामिल रहे।

ये भी पढ़ें

Brutal murder: ट्रिपल मर्डर के आरोपी की धारदार हथियार से जघन्य हत्या, 1 साल पहले ही जेल से हुआ था रिहा
सुरजपुर
Brutal murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 06:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Nude girl video call: वीडियो कॉल में निर्वस्त्र युवती के साथ लिया स्क्रीन शॉट, फिर वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 32 लाख, 2 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Youth festival award: राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के विजेताओं को 1 साल बाद भी नहीं मिली इनामी राशि, राज्यपाल के हाथों मिला था डमी चेक

Youth festival award
कोरीया

Loot in lodge: कांग्रेस नेता के लॉज में एमपी से पहुंचे 20 बदमाशों ने की लूटपाट, 3 गाडिय़ों में आए थे भरकर, 1 गिरफ्तार

Loot in lodge
कोरीया

Mother murder: मां ने चाय नहीं बनाया तो फरसे से काट दिया गला, फिर थाने जाकर बोला- मैं हत्या कर के आया हूं, सुनकर पुलिस भी रह गई सन्न

Mother murder
कोरीया

Hemp smuggling case: कार में भरा था 5.60 लाख का गांजा, कोर्ट ने 2 तस्करों को दिया 15-15 साल का कठोर कारावास, 2-2 लाख जुर्माना भी

Hemp smuggling case
कोरीया

Porcupine hunting: वन्य जीव साही का शिकार कर मांस पकाते 3 आरोपी गिरफ्तार, जानें, कैसा होता है साही?

Porcupine hunting
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.