Hemp smuggling case: कार में भरा था 5.60 लाख का गांजा, कोर्ट ने 2 तस्करों को दिया 15-15 साल का कठोर कारावास, 2-2 लाख जुर्माना भी

मनेंद्रगढ़। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) बैकुंठपुर ने गुरुवार को 5.60 लाख की गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख जुर्माने से दंडित किया है। दोनों एक वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश से लग्जरी कार की डिक्की में गांजा (Hemp smuggling case) लेकर सप्लाई करने आ रहे थे। इसी दौरान एमसीबी जिले के केल्हारी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। गुरुवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।