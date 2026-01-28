Such a fraud: रिटायर्ड कॉलरीकर्मी ने पत्नी को धोखा देने रची गजब की साजिश, दूसरी पत्नी के साथ भेजा गया जेल

बैकुंठपुर। एसईसीएल से सेवानिवृत्त कर्मी ने अपनी पत्नी को धोखा देने अजब-गजब फर्जीवाड़ा (Such a fraud) किया। पत्नी ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी पति व उसकी मुंहबोली पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी ने पत्नी का परित्याग कर दिया था तथा दूसरी महिला के साथ रह रहा था। इसपर पत्नी ने कुटुंब न्यायालय में भरण-पोषण का वाद दायर किया था। फैसला उसके पक्ष में गया था। इधर आरोपी ने भरण-पोषण की राशि भी नहीं दी और एसईसीएल ऑफिस में दूसरी पत्नी का फोटो अपनी पत्नी के स्थान पर लगाकर पीएफ, ग्रेच्यूटी व पेंशन के रुपए निकाल लिए।