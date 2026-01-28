Unique news: महिला के पेट से जो निकला उसे देख डॉक्टर भी रह गए हैरान, पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, दी चेतावनी

11 KG Tumor out from woman's stomach during PM (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों के सामने एक बेहद चौंकाने वाला मामला (Unique news) सामने आया है। दरअसल 62 वर्षीय एक महिला की चक्कर आने से मौत हो गई थी। जब डॉक्टरों ने उसका पीएम किया तो उसके पेट से 20 साल पुराना विशाल गर्भाशय फाइब्रोइड (ट्यूमर) निकाला गया, जिसका वजन करीब 11 किलो और परिधि 37 इंच थी। यह देख डॉक्टर भी हैरान रह गए।
फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के डॉ. संतू बाग ने बताया कि महिला पिछले 20 वर्ष से पेट में सूजन के साथ जीवन जी रही थी, लेकिन कभी इलाज नहीं कराया। 25 जनवरी को अचानक चक्कर आने से वह गिरी और बाद में उसकी मौत हो गई। मृत्यु के बाद किए गए पोस्टमार्टम में यह असाधारण फाइब्रोइड (Unique news) सामने आया।
पोस्टमार्टम टीम में शामिल डॉ. संतू बाग और पैथोलॉजिस्ट डॉ. दीपक गुप्ता ने बताया कि इतने लंबे समय तक शरीर में इतना बड़ा फाइब्रोइड रहना अत्यंत दुर्लभ (Unique news) है। समय रहते जांच और उपचार होता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी।
डॉक्टरों के अनुसार पेट में लगातार सूजन, दर्द या असामान्य बदलाव को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। यह मामला (Unique news) स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की गंभीर आवश्यकता को दर्शाता है।
विशेषज्ञों ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या (Unique news) को लंबे समय तक अनदेखा न करें और समय पर चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें।
