Unique news: महिला के पेट से जो निकला उसे देख डॉक्टर भी रह गए हैरान, पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, दी चेतावनी

अंबिकापुर. राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव शासकीय मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों के सामने एक बेहद चौंकाने वाला मामला (Unique news) सामने आया है। दरअसल 62 वर्षीय एक महिला की चक्कर आने से मौत हो गई थी। जब डॉक्टरों ने उसका पीएम किया तो उसके पेट से 20 साल पुराना विशाल गर्भाशय फाइब्रोइड (ट्यूमर) निकाला गया, जिसका वजन करीब 11 किलो और परिधि 37 इंच थी। यह देख डॉक्टर भी हैरान रह गए।