CG Olympics: सरगुजा ओलंपिक का आयोजन, 10 से, 4000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

जिला स्तरीय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अंतिम चरण व संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।इन खेलों में स्पर्धाएंविकासखंड से संभाग स्तर पर एथलेटिक्स दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक, तवा फेंक, लम्बी कूद, ऊंची कूद, 4गुणा100 रिले रेस, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, बास्केटबॉल आयोजित होंगे। हॉकी एवं कुश्ती के खिलाड़ी सीधे जिले स्तर पर प्रतिभाग करेंगे।