10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

CG Olympics: सरगुजा ओलंपिक का आयोजन, 10 से, 4000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

CG Olympics: सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। खेल विभाग की ओर से आयोजित सरगुजा ओलंपिक में ब्लॉक स्तरीय स्पर्धाएं हो चुकी हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Love Sonkar

Feb 10, 2026

CG Olympics: आदिवासी खिलाडिय़ों को मुख्य धारा से जोडऩे के लिए बस्तर ओलंपिक के बाद पहली बार सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। खेल विभाग की ओर से आयोजित सरगुजा ओलंपिक में ब्लॉक स्तरीय स्पर्धाएं हो चुकी हैं। अब 10 फरवरी से संभाग के सभी जिलों में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

इसमें ब्लॉक के चयनित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जिला स्तरीय आयोजन में समस्त विकासखंडों से करीब 4000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें व्यक्तिगत विजेता खिलाडिय़ों को क्रमश: प्रथम को 2000, द्वितीय को 1500 और तृतीय को 1000 रुपए नकद और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। दलीय खेलों के विजेताओं को भी नकद राशि व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा।

जिला स्तरीय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अंतिम चरण व संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।इन खेलों में स्पर्धाएंविकासखंड से संभाग स्तर पर एथलेटिक्स दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक, तवा फेंक, लम्बी कूद, ऊंची कूद, 4गुणा100 रिले रेस, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, बास्केटबॉल आयोजित होंगे। हॉकी एवं कुश्ती के खिलाड़ी सीधे जिले स्तर पर प्रतिभाग करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 12:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG Olympics: सरगुजा ओलंपिक का आयोजन, 10 से, 4000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur Firing Incident: होटल देव परिसर में फायरिंग, दो राउंड गोली चलने से इलाके में फैली दहशत, 5 लाइसेंसी हथियार जब्त

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news
अंबिकापुर

Big fraud: मोबाइल प्री-बुकिंग पर भारी छूट का झांसा देकर 16 लाख की ठगी, क्रेडिट कार्ड से कराए ट्रांजेक्शन

Big fraud
अंबिकापुर

Teacher suspended: शराब पीकर छात्राओं से आपत्तिजनक व्यवहार करता था व्याख्याता, किया गया सस्पेंड

Teacher suspended
अंबिकापुर

BIHAN Yojana: महिलाओं की योजना बनी अफसरों की कमाई का जरिया, ‘बिहान’ में हो गया 21.40 लाख का गबन, एफआईआर तक नहीं

BIHAN yojana
अंबिकापुर

Unique case: मार खाने के डर से 6 वर्षीय बालिका ने खुद को बोरे में किया बंद, माता-पिता से लेकर पुलिस तक 6 घंटे रही परेशान

Unique case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.