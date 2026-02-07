Ambikapur Firing Incident: होटल देव परिसर में फायरिंग, दो राउंड गोली चलने से इलाके में फैली दहशत, 5 लाइसेंसी हथियार जब्त

घटना के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। पुलिस ने अंबिकापुर में गश्त बढ़ा दी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।