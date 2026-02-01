Big fraud: मोबाइल प्री-बुकिंग पर भारी छूट का झांसा देकर 16 लाख की ठगी, क्रेडिट कार्ड से कराए ट्रांजेक्शन

अंबिकापुर. शहर में मोबाइल प्री-बुकिंग पर भारी छूट का झांसा (Big fraud) देकर करीब 16 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीडि़त युवक ने कान्हा मोबाइल के संचालक और एक अन्य व्यक्ति पर साजिश के तहत धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।