Bus accident: ट्रक की टक्कर से पेड़ से जा टकराई बस, 1 श्रद्धालु की मौत, 5 महिला समेत 14 घायल

अंबिकापुर। रायगढ़ जिले के तमनार से बनारस जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस को सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम गंगापुर के पास पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर से बस (Bus accident) सडक़ किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में 5 महिलाएं समेत 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज जारी है। श्रद्धालु बनारस में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे।