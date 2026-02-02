CG News: आधी रात को कपड़ों के दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

CG News: आधी रात को कपड़ों के दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक(photo-AI)
CG News: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत शांतिपारा स्थित अमित क्लॉथ में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दुकान में रखा लाखों रुपये का कपड़ा जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात दुकान से अचानक धुआं उठने लगा। आसपास के लोगों ने जब आग की लपटें देखीं तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।
अमित क्लॉथ दुकान में बड़ी मात्रा में कपड़े के बंडल और तैयार वस्त्र रखे हुए थे। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दुकान की अधिकांश सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक आकलन में नुकसान लाखों रुपये बताया जा रहा है, जिससे व्यापारी को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग काफी फैल चुकी थी, इसके बावजूद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। समय रहते कार्रवाई होने से आसपास की अन्य दुकानों में आग फैलने से बचाव हो सका। देर रात तक राहत एवं नियंत्रण कार्य चलता रहा।
आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
