CG News: आधी रात को कपड़ों के दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

अमित क्लॉथ दुकान में बड़ी मात्रा में कपड़े के बंडल और तैयार वस्त्र रखे हुए थे। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दुकान की अधिकांश सामग्री पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक आकलन में नुकसान लाखों रुपये बताया जा रहा है, जिससे व्यापारी को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है।