1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Interstate gang arrested: 7.50 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ मुख्य सप्लायर समेत अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार

Interstate gang arrested: संभागीय आबकारी उडऩदस्ता दल की कार्रवाई, 1500 नग नशीले इंजेक्शन को सप्लाई करने तीनों आरोपी बाइक से पहुंचे थे रामानुजगंज

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 01, 2026

Interstate gang arrested

Interstate narcotic injections suppliers arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है। नशे के कारोबारी अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार (Interstate gang arrested) किया है। इसमें नशीले इंजेक्शन का मुख्य सप्लायर रंजीत विश्वकर्मा भी शामिल है। इन तीनों का नाम दो दिन पूर्व पकड़ में आए तस्करों ने लिया था। इन्हीं की निशानदेही पर आबकारी उडऩदस्ता टीम ने डीआईजी सरगुजा से साइबर सेल की मदद मांग कर कार्रवाई की है। आबकारी टीम ने तीनों आरोपियों को १५०० नशीले इंजेक्शन के साथ रामानुजगंज से गिरफ्तार किया है। जब्त नशीले इंजेक्शन की कीमत साढ़े ७ लाख रुपए बताई जा रही है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि संभागीय उडऩदस्ता टीम ने 30 जनवरी को गोदरमाना झारखंड निवासी अनूप गुप्ता एवं बतौली सरगुजा निवासी विनय गुप्ता को 1200 नग नशीले इंजेक्शन के साथ बतौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार (Interstate gang arrested) किया था। दोनों जीजा-साला हैं।

उडऩदस्ता टीम द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी अनूप गुप्ता ने उक्त नशीले इंजेक्शन झारखंड के गढ़वा जिले के रंजीत विश्वकर्मा से खरीदना बताया था। इस कार्य के लिए रंजीत विश्वकर्मा के 2 सहयोगी मंजूर अंसारी और प्रमोद भी शामिल हैं। ये तीनों नशीले इंजेक्शन के मुख्य सप्लायर (Interstate gang arrested) के रूप में काम कर रहे हैं।

तीनों मुख्य तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने डीआईजी राजेश अग्रवाल से साइबर सेल की मदद मांगी। साइबर सेल की मदद से आबकारी उडऩदस्ता टीम (Interstate gang arrested) ने गढ़वा के तीनों तस्कर रंजीत विश्वकर्मा, मंजूर अंसारी एवं प्रमोद का मोबाइल लोकेशन के आधार पर 31 जनवरी की शाम को पलटन घाट रामानुजगंज से गिरफ्तार किया है।

टीम ने इनके कब्जे से 1500 नग नशीले इंजेक्शन (Interstate gang arrested) भी जब्त किए हैं। ये तीनों बाइक से नशीले इंजेक्शन को सप्लाई करने आए थे। जब्त नशीले इंजेक्शन की कीमत 7.50 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी उडऩदस्ता टीम ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

साइबर सेल की मदद के बिना कार्रवाई संभव नहीं

सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई साइबर सेल की मदद के बिना संभव नहीं था। डीआईजी राजेश अग्रवाल ने सहयोग कर साइबर सेल की मदद दिलाई तभी अंतरराज्यीय मुख्य तस्करों (Interstate gang arrested) को गिरफ्तार कर पाया।

साइबर सेल में मुख्य रूप से अजीत मिश्रा, भोजराज पासवान, जितेश साहू, विकास सिन्हा, लीना तिर्की एवं आबकारी उडऩदस्ता टीम के अशोक सोनी, गणेश पांडेय, रणविजय सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, चंद्रावती एवं नीरज चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Interstate gang arrested: 50 प्रतिशत कारोबार रुकने की संभावना

सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि रंजीत विश्वकर्मा व उसके दोनों साथियों की गिरफ्तारी से सरगुजा संभाग में 50 प्रतिशत नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार (Interstate gang arrested) पर रोक लग सकता है। रंजीत गुप्ता एक बड़ा सप्लायर था, जबकि मंजूर अंसारी एवं प्रमोद नशीले इंजेक्शन को पहुंचाने का काम करते थे।

ये भी पढ़ें

Suicide case: प्रेमिका ने की आत्महत्या तो प्रधान आरक्षक ने प्रेमी से मांगे 50 हजार, डर से उसने भी किया सुसाइड, अब एफआईआर
अंबिकापुर
Suicide case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 08:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Interstate gang arrested: 7.50 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ मुख्य सप्लायर समेत अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Union Budget 2026: वित्तमंत्री ओपी चौधरी बोले- विकसित भारत के संकल्प को और ज्यादा मजबूती देता है यह बजट, हम भर रहे कांग्रेस के वित्तीय गड्ढे

Union Budget 2026
अंबिकापुर

UGC new rules protest: यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अंबिकापुर शहर बंद, रहा मिला-जुला असर, कहा- समाज विरोधी है

UGC new rules protest
अंबिकापुर

Coal smuggling: नेताओं-अफसरों के संरक्षण में कोयले की तस्करी, खोद रखे हैं 3 अवैध सुरंग, बाइकर्स गैंग ईंट-भट्ठों में खपाते हैं कोयला

Coal smuggling
अंबिकापुर

Narcotic injections smuggling: 6 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ जीजा-साला गिरफ्तार, सप्लाई का है झारखंड कनेक्शन

Illegal narcotic injection
अंबिकापुर

Suicide case: प्रेमिका ने की आत्महत्या तो प्रधान आरक्षक ने प्रेमी से मांगे 50 हजार, डर से उसने भी किया सुसाइड, अब एफआईआर

Suicide case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.