Interstate gang arrested: 7.50 लाख के नशीले इंजेक्शन के साथ मुख्य सप्लायर समेत अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार

अंबिकापुर. संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है। नशे के कारोबारी अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार (Interstate gang arrested) किया है। इसमें नशीले इंजेक्शन का मुख्य सप्लायर रंजीत विश्वकर्मा भी शामिल है। इन तीनों का नाम दो दिन पूर्व पकड़ में आए तस्करों ने लिया था। इन्हीं की निशानदेही पर आबकारी उडऩदस्ता टीम ने डीआईजी सरगुजा से साइबर सेल की मदद मांग कर कार्रवाई की है। आबकारी टीम ने तीनों आरोपियों को १५०० नशीले इंजेक्शन के साथ रामानुजगंज से गिरफ्तार किया है। जब्त नशीले इंजेक्शन की कीमत साढ़े ७ लाख रुपए बताई जा रही है।