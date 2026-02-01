UGC new rules protest: यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अंबिकापुर शहर बंद, रहा मिला-जुला असर, कहा- समाज विरोधी है

अंबिकापुर. यूजीसी के नए नियमों के विरोध (UGC new rules protest) में 1 फरवरी को अंबिकापुर बंद का असर आंशिक रूप से देखने को मिला। सवर्ण समाज ने सर्वसम्मति से बंद को सफल बनाने की अपील की थी। इसके समर्थन में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सुबह रैली निकालकर शहर की दुकानें बंद कराईं। सुबह के समय बाजार में बंद का असर स्पष्ट नजर आया। हालांकि दोपहर होते-होते स्थिति सामान्य होने लगी और अधिकांश दुकानें खुल गईं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने यूजीसी नियम को समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी और जनविरोधी बताते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यूजीसी संशोधन कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की गई है।