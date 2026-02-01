आज बिलासपुर बंद..! UGC नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का ऐलान, नए कानून वापस लेने की मांग

सर्व सवर्ण समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह 9 बजे सभी समाजों के लोग नेहरू चौक में एकत्रित होंगे। यहां से जुलूस निकालकर शहर में बंद को प्रभावी रूप से लागू कराया जाएगा। सवर्ण समाज का स्पष्ट कहना है कि यूजीसी का यह नियम वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। समाज के नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसरों की है।