Murder Case: ब्लाइंड मर्डर का खुलासा… दो भाइयों ने मिलकर की दोस्त की हत्या, इस बात पर हुआ था विवाद

जांच के दौरान पता चला कि घटना वाले दिन मृतक सतीश कौशिक और दोनों आरोपी साथ में सकरी की शराब भट्टी गए थे। वहां शराब पीने के बाद वे खेत में पीपल के पेड़ के पास बैठकर फिर शराब पीने लगे। इसी दौरान नशे में सतीश ने गणेश और उसके परिवार के खिलाफ गालीगलौज शुरू कर दी। बार-बार मना करने के बावजूद जब वह नहीं माना, तो गुस्से में आकर दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी।