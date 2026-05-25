हाईकोर्ट के आदेशों को IAS-IPS अधिकारियों ने बनाया मजाक! 8 साल में 6 गुना बढ़े Contempt के मामले, अब होगी कार्रवाई

Chhattisgarh High Court:राजीव द्विवेदी. छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी और प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी लगातार गंभीर मुद्दा बनती जा रही है। स्थिति यह है कि अदालत से राहत मिलने के बाद भी पीड़ितों को न्याय का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों को दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है और अवमानना याचिकाएं दायर करनी पड़ रही हैं। पिछले 12 वर्षों के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि राज्य में अदालती आदेशों की अवहेलना लगातार बढ़ती जा रही है। इस दायरे में अब केवल छोटे अधिकारी ही नहीं बल्कि आईएएस, आईपीएस, विश्वविद्यालयों के कुलपति, निगमों के सीएमडी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी आ चुके हैं।