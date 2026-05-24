‘मां मुझे आकर ले जाओ’… रात 2 बजे कॉल के बाद मचा हड़कंप, बर्थडे पार्टी से निकला था युवक

तलाशने के दौरान परिजन कोटमी सोनार और मुड़पार रोड की ओर गए। बाद में युवक ग्राम रलिया के पास मिला, जहां उसे देखकर परिजन पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। युवक ने बताया कि वह अपने साथी राजेश साहू और दद्दू कश्यप के साथ मोटरसाइकिल से कटनाई से बलौदा गया था, जहां बिरयानी खाई। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ सीपत गया। दद्दू कश्यप के दोस्त दीपक के बुलाने पर सभी जयरामनगर पहुंचे। इसके बाद राजेश साहू उन्हें ग्राम हरदाडीह लेकर गया। हरदाडीह में उसे गाड़ी के पास छोडक़र साथी मोहल्ले की तरफ चले गए। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और उससे मारपीट की।