24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

‘मां मुझे आकर ले जाओ’… रात 2 बजे कॉल के बाद मचा हड़कंप, बर्थडे पार्टी से निकला था युवक

Crime News: युवक अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गया था, लेकिन देर रात उसने अपनी मां को फोन कर कहा- ‘मां मुझे आकर ले जाओ।’ इसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

May 24, 2026

Chhattisgarh Crime News

‘मां मुझे आकर ले जाओ’... (फोटो सोर्स- AI)

Chhattisgarh Crime News: बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ हुई मारपीट, धमकी और वीडियो बनाकर दबाव डालने का मामला सामने आया है। अकलतरा में फूल-नारियल बेचने का कार्य करने वाली शोभा देवी मानिकपुरी ने अपने पुत्र कुनाल मानिकपुरी के साथ हुई घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार, 20 मई को शाम करीब 4 बजे उनका बेटा कुनाल मानिकपुरी गांव के ही राजेश साहू और दद्दू कश्यप के साथ मोटरसाइकिल से घर से निकला था।

बर्थडे पार्टी से निकला था युवक

देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। रात करीब 8 बजे तक युवक घर नहीं लौटा तो मां ने उसके मोबाइल पर कॉल किया। इस पर युवक ने बताया कि वह अपने साथी की बर्थडे पार्टी में है। इसके बाद परिजनों ने कई बार कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इससे परिजन घबरा गए और तलाश में जुट गए।

कॉल आया कहा- बेटा गलत संगति में पड़ गया है

करीब रात 2 बजे युवक ने अचानक मां को फोन कर कहा कि मां, मुझे आकर ले जाओ, और फिर कॉल कट गया। इसके तुरंत बाद एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि युवक गलत संगति में पड़ गया है, उसे पकड़ लिया गया है और दो-चार थप्पड़ भी मारे गए हैं। इस पर परिजन घबरा गए और अपने पति गणेश दास मानिकपुरी, जमुना साहू व अन्य लोगों के साथ उसकी तलाश में ग्राम हरदाडीह पहुंचे। वहां आस-पास काफी खोजबीन की गई, लेकिन शुरुआत में युवक नहीं मिला।

घायल युवक ने बताई कहानी

तलाशने के दौरान परिजन कोटमी सोनार और मुड़पार रोड की ओर गए। बाद में युवक ग्राम रलिया के पास मिला, जहां उसे देखकर परिजन पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। युवक ने बताया कि वह अपने साथी राजेश साहू और दद्दू कश्यप के साथ मोटरसाइकिल से कटनाई से बलौदा गया था, जहां बिरयानी खाई। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ सीपत गया। दद्दू कश्यप के दोस्त दीपक के बुलाने पर सभी जयरामनगर पहुंचे। इसके बाद राजेश साहू उन्हें ग्राम हरदाडीह लेकर गया। हरदाडीह में उसे गाड़ी के पास छोडक़र साथी मोहल्ले की तरफ चले गए। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और उससे मारपीट की।

अस्पताल में भर्ती

मारपीट से युवक चलने में असमर्थ हो गया। किसी तरह ग्राम रलिया पहुंचा, जहां उसकी अपने पिता से मुलाकात हुई। परिजनों ने युवक को स्व. नंदलाल स्मृति चिकित्सालय अकलतरा में भर्ती कराया, जहां से इलाज के बाद सीपत थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

ये भी पढ़ें

Bilaspur News: नवविवाहिता से आधी रात छेड़छाड़ की कोशिश, शोर मचाने पर आरोपी ने पी लिया जहर, जानें पूरा मामला
बिलासपुर
Bilaspur News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 May 2026 01:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / ‘मां मुझे आकर ले जाओ’… रात 2 बजे कॉल के बाद मचा हड़कंप, बर्थडे पार्टी से निकला था युवक

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur Scrap Mafia: थाने के अंदर चाय-सत्कार! कबाड़ माफिया की VIP ट्रीटमेंट वाली फोटो ने मचाया बवाल

Bilaspur Scrap Mafia
बिलासपुर

पत्नी की हत्या कर शव के किए 5 टुकड़े, पानी की टंकी में छिपाया… अब NIA कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Bilaspur Wife Murder
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ की भाजपा नेत्री से दुष्कर्म, बोलीं- निवेश के बहाने कई बार.. आरोपी कारोबारी रांची से गिरफ्तार

BJP leader Raped
बिलासपुर

HIV Patients Death: बड़ी लापरवाही केयर सपोर्ट सेंटर पर ताला, दो माह में 65 एचआईवी मरीजों ने तोड़ा दम

HIV Patients Death
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति, भ्रूण का DNA सुरक्षित रखने के आदेश

High Court MTP Verdict
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.