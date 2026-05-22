BJP नेता अमर सुल्तानिया के खिलाफ दर्ज केस मात्र 24 घंटे में हुआ खारिज, जांजगीर पुलिस पर उठे सवाल

कोतवाली थाना अंतर्गत नैला चौकी के गांव मुड़पार के रामसागर बांधा तालाब से अवैध मिट्टी उत्खनन रोकने गए पंचों से मारपीट और जान से मारने की भाजपा नेता व उद्योगपति अमर द्वारा धमकी देने मामले में नया मोड़ आ गया है। मुड़पार के वार्ड नंबर 8 पंच प्रहलाद गिरी गोस्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 मई की रात 10 बजे अमर सुल्तानिया जेसीबी मशीन से तालाब में मिट्टी उत्खनन करा रहा था। विरोध किया तो अमर सुल्तानिया ने उनके साथ हाथ और लात से मारपीट की। उसके अन्य गार्डों ने भी पंचों के साथ गाली-गलौच की, धक्का-मुक्की की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।