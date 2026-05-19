जांजगीर में रफ्तार का कहर! ओवरटेक के दौरान कार-बाइक की भिड़ंत, एक की मौत, 3 घायल

Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया। अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम खटोला के पास ओवरटेक के दौरान बाइक और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और कार दोनों के परखच्चे उड़ गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।