जांजगीर में रफ्तार का कहर! ओवरटेक के दौरान कार-बाइक की भिड़ंत, एक की मौत, 3 घायल

जांजगीर में रफ्तार का कहर (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया। अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम खटोला के पास ओवरटेक के दौरान बाइक और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और कार दोनों के परखच्चे उड़ गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि चार युवक एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव से अकलतरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम खटोला के पास बाइक सवारों ने एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से उनकी सीधी टक्कर हो गई।
हादसा इतना भयावह था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कार के सामने का हिस्सा भी बुरी तरह टूट गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की।
इस हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
हादसे की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर एक बाइक पर चार लोगों का सवार होना और ओवरटेक की जल्दबाजी ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है।
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