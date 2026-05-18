छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! Illegal Mining Task Force का गठन, SP ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जिले में कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल देखी जा रही है। तबादला सूची में थाना प्रभारियों और अन्य पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। प्रशासन का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाना और कार्यप्रणाली में सुधार लाना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि यह बदलाव विभागीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया है।