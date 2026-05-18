छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! Illegal Mining Task Force का गठन, SP ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh Police Transfer(photo-patrika)
Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। जिले में कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल देखी जा रही है। तबादला सूची में थाना प्रभारियों और अन्य पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। प्रशासन का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाना और कार्यप्रणाली में सुधार लाना बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि यह बदलाव विभागीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, निरीक्षक कमलेश कुमार शेण्डे, जो वर्तमान में थाना प्रभारी नवागढ़ थे, उन्हें रक्षित केंद्र जांजगीर भेजा गया है। वहीं निरीक्षक मणीकांत पांडेय, जो अभी यातायात शाखा में पदस्थ थे, उन्हें थाना नवागढ़ का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सहायक उपनिरीक्षक (सउनि) सियाराम यादव को थाना नवागढ़ से स्थानांतरित कर थाना बम्हनीडीह भेजा गया है।
पुलिस विभाग का यह फेरबदल जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के बदलाव से पुलिसिंग सिस्टम में और अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी।
जिले में बढ़ते अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एक विशेष “Illegal Mining Task Force” का गठन भी किया है। यह टास्क फोर्स अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी।
इस टास्क फोर्स के पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स का मुख्यालय जांजगीर में रखा गया है। इस विशेष टास्क फोर्स में कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल किए गए हैं, जो अवैध रेत खनन और परिवहन पर लगातार निगरानी रखेंगे। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध रेत कारोबार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई टीम के गठन से उम्मीद है कि जिले में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा।
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