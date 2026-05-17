करही गोलीकांड: जांजगीर-चांपा में युवक की हत्या के बाद सियासी घमासान, 20 मई को SP ऑफिस का घेराव करेगी कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। पार्टी की ओर से पहले ही पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई थी। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि दो दिनों के भीतर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो 20 मई को एसपी ऑफिस जांजगीर-चांपा (SP Office Janjgir-Champa) का घेराव किया जाएगा।