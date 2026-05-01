Woman jumped from hospital building: आधी रात जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल से महिला मरीज ने लगाई छलांग, फर्श पर गिरी और हो गई मौत

अंबिकापुर।बलरामपुर जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल से 30 अप्रैल की देर रात (Woman jumped from hospital building) एक महिला मरीज ने छलांग लगा दी। वह सिर के बल नीचे फर्श पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। महिला ने किस कारण से ऐसा कदम उठाया, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। महिला का बिल्डिंग से कूदने की घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।