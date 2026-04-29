Gang rape with 2 girls: सरगुजा में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप, 2 भाग निकलीं, शादी समारोह से लौटते समय 8-9 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इससे थाना क्षेत्र में हडक़ंप मचा हुआ है। दरअसल एक ही गांव की 4 नाबालिग लड़कियां शादी समारोह में शामिल होकर देर रात घर लौट रही थीं, इसी दौरान बाइक पर सवार 8-9 लडक़ों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान 2 किसी तरह भाग निकलीं, लेकिन 2 लड़कियों के साथ अलग-अलग जगह ले जाकर सामूहिक बलात्कार (Gang rape with 2 girls) किया गया। इस घटना में सबसे दुखद पहलू यह है कि दूसरे दिन एक नाबालिग ने थाने में जाकर घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं किया और न ही पीडि़ता का एमएलसी कराया। इसे लेकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 लडक़ों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।