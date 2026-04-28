Pahalgam memory: पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षित लौटे दंपती के घर 22 अप्रैल को बेटे ने लिया जन्म, नाम रखा ‘पहल’

बैकुंठपुर। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। हमले (Pahalgam memory) के समय घूमने गए चिरमिरी के एक युवा व्यापारी, उनकी पत्नी समेत 11 लोग भी घटनास्थल पर मौजूद थे। वे सुरक्षित बच निकले थे। घटना के सालभर बाद 22 अप्रैल को ही उनके घर किलकारी गूंजी। व्यापारी ने पहलगाम की घटना को याद कर अपने पुत्र का नाम ‘पहल’ रखा है। घटना को याद करते हुए जहां पति-पत्नी सहम जाते हैं, वहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद उनके माथे पर सुकून है।