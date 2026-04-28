28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Pahalgam memory: पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षित लौटे दंपती के घर 22 अप्रैल को बेटे ने लिया जन्म, नाम रखा ‘पहल’

Pahalgam memory: 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला, पति-पत्नी समेत परिवार के 11 लोग थे घटनास्थल पर मौजूद, एक साल बाद घर में गूंजी किलकारी

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 28, 2026

Pahalgam memory

Arvind and his wife with newborn son Pahal (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। हमले (Pahalgam memory) के समय घूमने गए चिरमिरी के एक युवा व्यापारी, उनकी पत्नी समेत 11 लोग भी घटनास्थल पर मौजूद थे। वे सुरक्षित बच निकले थे। घटना के सालभर बाद 22 अप्रैल को ही उनके घर किलकारी गूंजी। व्यापारी ने पहलगाम की घटना को याद कर अपने पुत्र का नाम ‘पहल’ रखा है। घटना को याद करते हुए जहां पति-पत्नी सहम जाते हैं, वहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद उनके माथे पर सुकून है।

कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। उससमय चिरमिरी के 11 लोग घूमने गए थे, जो बाल-बाल बच (Pahalgam memory) गए थे। इसमें एमसीबी जिले के चिरमिरी निवासी चार परिवार से 11 (4 महिला, 4 पुरुष व 3 बच्चे) लोग शामिल थे। पहलगाम में 22 अप्रैल दोपहर में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था।

जहां चिरमिरी के पर्यटकों (Pahalgam memory) के साथ हर साल ठंडी में गर्म कपड़े का व्यापार करने आने वाले व्यापारी नजाकत अली उनके साथ ही आसपास घूम फिर रहे थे। उसने हमले के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला था।

पहलगाम में आतंकी हमले को एक साल हो चुके हैं। चिरमिरी के पर्यटकों में एक व्यापारी अरविंद अग्रवाल भी शामिल थे, जो अपनी पत्नी पूजा और बेटी समृद्धि के साथ घूमने गए थे।

Pahalgam memory: 1 साल बाद गूंजी किलकारी

चिरमिरी के बड़ी बाजार क्षेत्र निवासी अरविंद को आतंकी हमले के ठीक 1 साल बाद 22 अप्रैल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। व्यापारी ने आतंकी हमले की तिथि को जन्मे बेटे का नाम पहलगाम से जोडक़र पहल (Pahalgam memory) रखा है। इसकी इन दिनों चिरमिरी में चर्चा हो रही है। अरविंद का कहना है कि पहलगाम से लेकर पहल तक की यात्रा याद रहे, इसलिए हमने बेटे का नाम पहल रखा है।

ये भी पढ़ें

Honesty of young man: ईमानदारी की मिसाल: युवक को सडक़ पर गिरे मिले 13000 रुपए, थाने में जाकर कहा- स्कूटी वाले की जेब से गिरा है
अंबिकापुर
Honesty of young man

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 07:59 pm

Published on:

28 Apr 2026 07:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Pahalgam memory: पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षित लौटे दंपती के घर 22 अप्रैल को बेटे ने लिया जन्म, नाम रखा ‘पहल’

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ में तरबूज की नई प्रजाति की खेती, बाहर से हरा और काटने पर निकलता है पीला-लाल

CG News: छत्तीसगढ़ में तरबूज की नई प्रजाति की खेती, बाहर से हरा और काटने पर निकलता है पीला-लाल
Patrika Special News

Man climbed on tower: कोर्ट का फैसला सुनते ही 2 बच्चों को किया पत्नी के हवाले, फिर हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया युवक, जानिए वजह

Man climbed on tower
कोरीया

69 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला! SP ने जारी किया आदेश, देखें list

CG Police Transfer: 69 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला! SP ने जारी किया आदेश, देखें list(photo-patrika)
कोरीया

3 लाख के गबन में पंचायत सचिव निलंबित, DSP के दुरुपयोग का लगा आरोप

CG Suspended News: 3 लाख के गबन में पंचायत सचिव निलंबित, DSP के दुरुपयोग का लगा आरोप(photo-patrika)
कोरीया

Huge road accident: सडक़ हादसे में 3 युवकों की मौत, 10 घायल, बारातियों से भरी स्कॉर्पियो पलटी तो 2 कारों में हुई भिड़ंत

Huge road accident
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.