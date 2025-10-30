Pahalgam terror attack: पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीद नज़ाकत अली पहुंचे अंबिकापुर, मारा गया भाई, साझा की दर्दनाक यादें

अंबिकापुर. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले (Pahalgam terror attack) के चश्मदीद गवाह नज़ाकत अली इन दिनों अंबिकापुर में हैं। नज़ाकत पिछले 11 सालों से काश्मीर के गर्म कपड़ों का व्यापार करने ठंड के मौसम में अंबिकापुर आते हैं, जबकि कश्मीर में वे टूरिज्म के क्षेत्र में काम करते हैं। आतंकी हमले के दौरान नज़ाकत अली घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जब आतंकियों ने हमला किया तो उनका भाई समेत 27 सैलानी मारे गए थे। नज़ाकत अली ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 11 सैलानियों की जान बचाई।