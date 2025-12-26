26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अंबिकापुर

Controversial statement: मंत्री-विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आंकाक्षा टोप्पो गिरफ्तार

Controversial statement: थाने में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने मुचलके पर किया रिहा, अपने सोशल मीडिया पर की थी अभद्र टिप्पणी

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 26, 2025

Controversial statement

Akansha Toppo in Sitapur police station (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा में इन दिनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवतियां जनप्रतिनिधियों समेत अन्य के खिलाफ अभद्र व आपत्तिजनक भाषा (Controversial statement) का प्रयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो का मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े व सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडर पर प्रसारित किया गया। इस मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर को आकांक्षा टोप्पो (Controversial statement) ने सीतापुर थाना क्षेत्र के बटईकेला स्थित शासकीय जमीन से कब्जा हटाकर आंगनबाड़ी भवन निर्माण को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े व सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर अभद्र भाषा में टिप्पणी की थी।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो प्रसारित होने के बाद भाजपा जिला मंत्री व सीतापुर महिला मोर्चा अध्यक्ष ने सीतापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसपर पुलिस ने आकांक्षा टोप्पो (Controversial statement) के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2) के तहत अपराध दर्ज कर उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थोन में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे मुचलके पर रिहा कर दिया।

Controversial statement: शिकायत में कही ये बात

भाजपा नेताओं ने थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया था कि आकांक्षा टोप्पो ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अशोभनीय व मर्यादाहीन भाषा (Controversial statement) का प्रयोग कर उनकी गरिमा को ठेंस पहुंचाया है। दरअसल इससे पूर्व भी आकांक्षा टोप्पो द्वारा कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग जनप्रतिनिधियों व अन्य लोगों के खिलाफ किया गया है। इन मामलों में भी उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज है।

Published on:

26 Dec 2025 08:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Controversial statement: मंत्री-विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आंकाक्षा टोप्पो गिरफ्तार

