Controversial statement: मंत्री-विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आंकाक्षा टोप्पो गिरफ्तार

अंबिकापुर। सरगुजा में इन दिनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवतियां जनप्रतिनिधियों समेत अन्य के खिलाफ अभद्र व आपत्तिजनक भाषा (Controversial statement) का प्रयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो का मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े व सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडर पर प्रसारित किया गया। इस मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने आकांक्षा टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे मुचलके पर रिहा कर दिया गया।