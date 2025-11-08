Controversial statement: Video: अमित बघेल के खिलाफ सर्व समाज ने किया प्रदर्शन, कहा- 48 घंटे में गिरफ्तार करो, वरना बंद करेंगे प्रदेश

अंबिकापुर। पखवाड़े भर पूर्व किसी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ दी थी। इस पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रवाल व सिंधी समाज के भगवान व धर्मगुरु के खिलाफ आपत्तिजनक (Controversial statement) टिप्पणी की थी। इसे लेकर प्रदेशभर में बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में अमित बघेल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अंबिकापुर के अग्रसेन चौक पर सर्व समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अमित बघेल को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे प्रदेश बंद कर आंदोलन करेंगे।