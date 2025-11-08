Controversial statement: Video: अमित बघेल के खिलाफ सर्व समाज ने किया प्रदर्शन, कहा- 48 घंटे में गिरफ्तार करो, वरना बंद करेंगे प्रदेश

All communities protest (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। पखवाड़े भर पूर्व किसी ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ दी थी। इस पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रवाल व सिंधी समाज के भगवान व धर्मगुरु के खिलाफ आपत्तिजनक (Controversial statement) टिप्पणी की थी। इसे लेकर प्रदेशभर में बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में अमित बघेल को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अंबिकापुर के अग्रसेन चौक पर सर्व समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अमित बघेल को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे प्रदेश बंद कर आंदोलन करेंगे।
बता दें कि रायपुुर में एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ दी थी। इसे लेकर जमकर बवाल मचा। इसके बाद प्रदेश सरकार ने उक्त स्थल पर छत्तीसगढ़ महतारी की नई मूर्ति की स्थापित की। इधर मूर्ति तोड़े जाने को लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन समाज व सिंधी समाज के भगवान व धर्मगुरु (Controversial statement) के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे थे।
उन्होंने कहा था कि इनकी मूर्ति क्यों नहीं तोड़ी जाती। ये पाकिस्तानी सिंधी क्या जानते हैं। विवादित टिप्पणी को लेकर प्रदेशभर के अग्र व सिंधी समाज के लोगों का प्रदर्शन (Controversial statement) जारी है। अंबिकापुर में भी अग्र व सिंधी समाज के लोगों ने थाने में उनके खिलाफ ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की।
शनिवार को अंबिकापुर के अग्रसेन चौक में सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने अमित बघेल द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने 48 घंटे के भीतर अमित बघेल को गिरफ्तार करने की मांग की। सर्व समाज के लोगों ने कहा कि यदि अमित बघेल (Controversial statement) की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो वे प्रदेशव्यापी बंद कर प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के भगवान, महापुरुषों व धर्मगुरुओं का अपमान तथा उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित बघेल द्वारा सिंधियों को पाकिस्तानी कहना राष्ट्रद्रोह है।
