Job with fake mark sheet: भाई के रिजल्ट में कूटरचना कर वन विभाग में पाई नौकरी, BJP पार्षद की शिकायत पर पीसीसीएफ ने दिए जांच के आदेश

PCCF issues order to investigation (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। कोरिया वनमंडल के बैकुंठपुर सोनहत में उपवन क्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ शमीम शाह द्वारा कूटरचित दस्तावेज के सहारे नौकरी करने की शिकायत भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने पीसीसीएफ से की है। उन्होंने बताया है कि शमीम शाह ने अपने भाई के आठवीं की मार्कशीट (Job with fake mark sheet) में अपना नाम चढ़ाकर नौकरी प्राप्त की है। इस पर पीसीसीएफ ने सीसीएफ सरगुजा को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जांच रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने कहा है।
भाजपा पार्षद ने पीसीसीएफ से 4 नवंबर को की गई शिकायत में बताया है कि अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम सोनपुरकला रनपुर खुर्द निवासी शमीम शाह पिता अली मोहम्मद (Job with fake mark sheet) कोरिया वनमंडल बैकुंठपुर अंतर्गत उपवन क्षेत्रपाल के पद पर कार्यरत है। वह वर्तमान में सोनहत तेंदूपत्ता गोदाम में पदस्थ है।
शिकायत में शमीम शाह को बर्खास्त करने की मांग की गई है तथा छल करने, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने की बात लिखी गई है। इस आधार पर बीएनएस की धाराओं 319, 323, 338, 339 व 340 के तहत उसके ऊपर एफआईआर करने की भी मांग की गई है।
उन्होंने बताया कि शमीम शाह द्वारा अपने भाई नसीम शाह की वर्ष 1982 में पास 8वीं की मार्कशीट में अपना नाम कूटरचना का चढ़ाया है। इसी मार्कशीट (Job with fake mark sheet) के आधार पर उसने नौकरी पाई है। इसकी शिकायत उन्होंने तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त वी. माथेश्वरन से की थी।
पार्षद आलोक दुबे ने बताया कि तात्कालीन मुख्य वन संरक्षक ने डीईओ से मार्कशीट की जांच कराई। इसमें पाया गया कि शासकीय स्कूल बौरीपारा से वर्ष 1982 में जारी 8वीं की मार्कशीट मो. नसीम के नाम है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 2 अगस्त 1965 अंकित है। वहीं 46 प्रतिशत से उत्तीर्ण (Job with fake mark sheet) बताया गया है।
लेकिन उक्त मार्कशीट में नसीम की जगह मो. शमीम का नाम हाथ से लिखा गया है तथा रोल नंबर, पिता का नाम व जन्मतिथि भी समान है। उन्होंने बताया कि कूटरचना कर नौकरी करने के मामले में 10 वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
शिकायत (Job with fake mark sheet) पर पीसीसीएफ ने सीसीएफ सरगुजा को मामले की जांच के आदेश देते हुए प्रतिवेदन 15 दिन में पेश करने कहा है। 8 दिसंबर को आदेश मिलने के बाद सीसीएफ ने जांच शुरु कर दी है। फिलहाल एसडीओ फॉरेस्ट अखिल मिश्रा द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही शमीम शाह की बर्खास्तगी की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग