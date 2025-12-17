17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Job with fake mark sheet: भाई के रिजल्ट में कूटरचना कर वन विभाग में पाई नौकरी, BJP पार्षद की शिकायत पर पीसीसीएफ ने दिए जांच के आदेश

Job with fake mark sheet: कोरिया वनमंडल के बैकुंठपुर में वन क्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ है मो. शमीम शाह, पार्षद की शिकायत पर सीसीएफ को 15 दिन में पेश करनी होगा जांच रिपोर्ट

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 17, 2025

Job with fake mark sheet

PCCF issues order to investigation (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। कोरिया वनमंडल के बैकुंठपुर सोनहत में उपवन क्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ शमीम शाह द्वारा कूटरचित दस्तावेज के सहारे नौकरी करने की शिकायत भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने पीसीसीएफ से की है। उन्होंने बताया है कि शमीम शाह ने अपने भाई के आठवीं की मार्कशीट (Job with fake mark sheet) में अपना नाम चढ़ाकर नौकरी प्राप्त की है। इस पर पीसीसीएफ ने सीसीएफ सरगुजा को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जांच रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने कहा है।

भाजपा पार्षद ने पीसीसीएफ से 4 नवंबर को की गई शिकायत में बताया है कि अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम सोनपुरकला रनपुर खुर्द निवासी शमीम शाह पिता अली मोहम्मद (Job with fake mark sheet) कोरिया वनमंडल बैकुंठपुर अंतर्गत उपवन क्षेत्रपाल के पद पर कार्यरत है। वह वर्तमान में सोनहत तेंदूपत्ता गोदाम में पदस्थ है।

शिकायत में शमीम शाह को बर्खास्त करने की मांग की गई है तथा छल करने, कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने की बात लिखी गई है। इस आधार पर बीएनएस की धाराओं 319, 323, 338, 339 व 340 के तहत उसके ऊपर एफआईआर करने की भी मांग की गई है।

उन्होंने बताया कि शमीम शाह द्वारा अपने भाई नसीम शाह की वर्ष 1982 में पास 8वीं की मार्कशीट में अपना नाम कूटरचना का चढ़ाया है। इसी मार्कशीट (Job with fake mark sheet) के आधार पर उसने नौकरी पाई है। इसकी शिकायत उन्होंने तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त वी. माथेश्वरन से की थी।

Job with fake mark sheet: जांच में फर्जी पाई गई मार्कशीट

पार्षद आलोक दुबे ने बताया कि तात्कालीन मुख्य वन संरक्षक ने डीईओ से मार्कशीट की जांच कराई। इसमें पाया गया कि शासकीय स्कूल बौरीपारा से वर्ष 1982 में जारी 8वीं की मार्कशीट मो. नसीम के नाम है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 2 अगस्त 1965 अंकित है। वहीं 46 प्रतिशत से उत्तीर्ण (Job with fake mark sheet) बताया गया है।

लेकिन उक्त मार्कशीट में नसीम की जगह मो. शमीम का नाम हाथ से लिखा गया है तथा रोल नंबर, पिता का नाम व जन्मतिथि भी समान है। उन्होंने बताया कि कूटरचना कर नौकरी करने के मामले में 10 वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

पीसीसीएफ ने दिए जांच के आदेश

शिकायत (Job with fake mark sheet) पर पीसीसीएफ ने सीसीएफ सरगुजा को मामले की जांच के आदेश देते हुए प्रतिवेदन 15 दिन में पेश करने कहा है। 8 दिसंबर को आदेश मिलने के बाद सीसीएफ ने जांच शुरु कर दी है। फिलहाल एसडीओ फॉरेस्ट अखिल मिश्रा द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आते ही शमीम शाह की बर्खास्तगी की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।

ये भी पढ़ें

Nude girl video call: वीडियो कॉल में निर्वस्त्र युवती के साथ लिया स्क्रीन शॉट, फिर वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 32 लाख, 2 गिरफ्तार
कोरीया
Nude girl video call

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 07:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Job with fake mark sheet: भाई के रिजल्ट में कूटरचना कर वन विभाग में पाई नौकरी, BJP पार्षद की शिकायत पर पीसीसीएफ ने दिए जांच के आदेश

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Congress protest: मनरेगा योजना और नाम में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- गरीब विरोधी है केंद्र सरकार

Congress protest
अंबिकापुर

Rahveer yojana: अब सडक़ हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

Rahveer Yojana
विविध भारत

NSA: शहर के नामी बदमाश अंश पंडित पर एनएसए के तहत कार्रवाई, 1 साल तक सेंट्रल जेल में रहेगा कैद

NSA
अंबिकापुर

Tiger death case: शिकारियों के बिछाए करंट प्रवाहित तार से चिपक कर राष्ट्रीय पशु बाघ की हुई मौत, किया गया अंतिम संस्कार

Tiger death case
अंबिकापुर

Brutally beaten: भाजपा पार्षद पुत्र समेत 1 दर्जन युवकों ने की 2 युवकों की बेदम पिटाई, जलाया भी, एफआईआर दर्ज

brutally beaten
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.