Job with fake mark sheet: भाई के रिजल्ट में कूटरचना कर वन विभाग में पाई नौकरी, BJP पार्षद की शिकायत पर पीसीसीएफ ने दिए जांच के आदेश

अंबिकापुर। कोरिया वनमंडल के बैकुंठपुर सोनहत में उपवन क्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ शमीम शाह द्वारा कूटरचित दस्तावेज के सहारे नौकरी करने की शिकायत भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने पीसीसीएफ से की है। उन्होंने बताया है कि शमीम शाह ने अपने भाई के आठवीं की मार्कशीट (Job with fake mark sheet) में अपना नाम चढ़ाकर नौकरी प्राप्त की है। इस पर पीसीसीएफ ने सीसीएफ सरगुजा को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जांच रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने कहा है।