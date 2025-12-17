Rahveer yojana: अब सडक़ हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

अंबिकापुर. बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और प्रभावी रोकथाम हेतु आईजी दीपक झा ने समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में सभी इकाइयों के नोडल अधिकारियों और आईआरएडी/ ईडीएआर के डीआरएम (डिस्ट्रिक्ट रोड मैनेजमेंट) के साथ सडक़ दुर्घटनाओं के कारणों, ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटनाजन्य स्थानों) और उनके समाधान पर चर्चा की गई। आईजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सडक़ दुर्घटना में घायल होता है तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे राहवीर योजना (Rahveer yojana) के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाए।