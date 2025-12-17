17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विविध भारत

Rahveer yojana: अब सडक़ हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

Rahveer yojana: सडक़ हादसों पर अंकुश लगाने आईजी ने अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक, चिन्हित दुर्घटनाजन्य स्थानों पर सुरक्षा उपायों को लागू करने दिए निर्देश

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 17, 2025

Rahveer Yojana

IG TL meeting with officers (Photo- PRO)

अंबिकापुर. बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और प्रभावी रोकथाम हेतु आईजी दीपक झा ने समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में सभी इकाइयों के नोडल अधिकारियों और आईआरएडी/ ईडीएआर के डीआरएम (डिस्ट्रिक्ट रोड मैनेजमेंट) के साथ सडक़ दुर्घटनाओं के कारणों, ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटनाजन्य स्थानों) और उनके समाधान पर चर्चा की गई। आईजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सडक़ दुर्घटना में घायल होता है तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे राहवीर योजना (Rahveer yojana) के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाए।

बैठक के दौरान आईजी ने सडक़ दुर्घटनाओं को नियंत्रित (Rahveer yojana) करने के लिए विभिन्न उपायों पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से चौक-चौराहों और दुर्घटनाजन्य स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) का चिन्हांकन करने के साथ ही दुर्घटनाओं को घटित करने वाले कारणों पर भी विस्तृत चर्चा की।

इसके अलावा उन्होंने बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, नशे में वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आईजी ने यह भी बताया कि आईआरएट/ईडीएआर एप्लिकेशन में विवेचकों द्वारा किए जा रहे गलत एंट्री और विलंब से अपलोड किए जा रहे मामलों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि विवेचकों को समय-समय पर उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे सही जानकारी अपलोड कर सकें और दुर्घटनाओं (Rahveer yojana) से संबंधित अपराधों का पंजीकरण समय पर किया जा सके।

ब्लैक स्पॉट्स पर संकेत बोर्ड लगाने के दिए निर्देश

अंत में आईजी ने नोडल अधिकारियों (Rahveer yojana) को यह निर्देशित किया कि वे चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर पुलिस, परिवहन विभाग, एनएच, पीडब्ल्यूडी, और पीएमजेएसवाई के साथ संयुक्त निरीक्षण करें। उन्होंने इन स्थानों पर आवश्यक सुधार कार्य जैसे रम्बल स्ट्रिप्स, संकेत बोर्ड, गति सीमा बोर्ड, और गति अवरोधक ब्रेकर आदि लगाने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही, सडक़ों में ढलान साइड में वाल निर्माण, सफेद मार्किंग, प्लास्टिक रिफ्लेक्टर और सांकेतिक चिन्ह लगाने का काम पूरा किया जाए ताकि यातायात सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

Rahveer yojana: राहवीर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि

समीक्षा बैठक में आईजी ने जिलों में यातायात जागरूकता अभियान चलाने की दिशा में भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, हाट बाजारों और भीड़़ वाले स्थानों पर आम नागरिकों को यातायात नियमों और संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए।

इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति या नागरिक सडक़ दुर्घटना में घायल होता है तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर, उसे राहवीर योजना (Rahveer yojana) के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाए।

ये भी पढ़ें

ACB arrested clerk: एसीबी ने उप तहसील के बाबू को 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, रुपए लेकर भागने लगा था आरोपी
सुरजपुर
ACB arrested clerk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 04:05 pm

Hindi News / Miscellenous India / Rahveer yojana: अब सडक़ हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

बड़ी खबरें

View All

विविध भारत

ट्रेंडिंग

Road accident: मिनी ट्रक की टक्कर से सिर के बल सडक़ पर गिरा बाइक सवार युवक, हुई मौत

Road accident
सुरजपुर

Black spots: सरगुजा में 10 ब्लैक स्पॉट चिह्नांकित, इनमें 6 अंबिकापुर में, आप भी जान लें कहां-कहां हैं ये

Black spots
अंबिकापुर

Youth festival award: राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के विजेताओं को 1 साल बाद भी नहीं मिली इनामी राशि, राज्यपाल के हाथों मिला था डमी चेक

Youth festival award
कोरीया

Hit and run: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, सिर पर पहिया चढऩे से दोनों की मौत

Hit and run
सुरजपुर

Collector caught illegal paddy: कलेक्टर ने घने जंगल में 3 किमी तक पीछा कर पकड़ा 140 बोरा अवैध धान, कही ये बातें

Collector caught illegal paddy (Photo- Patrika)
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.