Rahveer yojana: अब सडक़ हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

IG TL meeting with officers
अंबिकापुर. बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने और प्रभावी रोकथाम हेतु आईजी दीपक झा ने समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में सभी इकाइयों के नोडल अधिकारियों और आईआरएडी/ ईडीएआर के डीआरएम (डिस्ट्रिक्ट रोड मैनेजमेंट) के साथ सडक़ दुर्घटनाओं के कारणों, ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटनाजन्य स्थानों) और उनके समाधान पर चर्चा की गई। आईजी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सडक़ दुर्घटना में घायल होता है तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे राहवीर योजना (Rahveer yojana) के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाए।
बैठक के दौरान आईजी ने सडक़ दुर्घटनाओं को नियंत्रित (Rahveer yojana) करने के लिए विभिन्न उपायों पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से चौक-चौराहों और दुर्घटनाजन्य स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) का चिन्हांकन करने के साथ ही दुर्घटनाओं को घटित करने वाले कारणों पर भी विस्तृत चर्चा की।
इसके अलावा उन्होंने बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, नशे में वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आईजी ने यह भी बताया कि आईआरएट/ईडीएआर एप्लिकेशन में विवेचकों द्वारा किए जा रहे गलत एंट्री और विलंब से अपलोड किए जा रहे मामलों पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि विवेचकों को समय-समय पर उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे सही जानकारी अपलोड कर सकें और दुर्घटनाओं (Rahveer yojana) से संबंधित अपराधों का पंजीकरण समय पर किया जा सके।
अंत में आईजी ने नोडल अधिकारियों (Rahveer yojana) को यह निर्देशित किया कि वे चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर पुलिस, परिवहन विभाग, एनएच, पीडब्ल्यूडी, और पीएमजेएसवाई के साथ संयुक्त निरीक्षण करें। उन्होंने इन स्थानों पर आवश्यक सुधार कार्य जैसे रम्बल स्ट्रिप्स, संकेत बोर्ड, गति सीमा बोर्ड, और गति अवरोधक ब्रेकर आदि लगाने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही, सडक़ों में ढलान साइड में वाल निर्माण, सफेद मार्किंग, प्लास्टिक रिफ्लेक्टर और सांकेतिक चिन्ह लगाने का काम पूरा किया जाए ताकि यातायात सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
समीक्षा बैठक में आईजी ने जिलों में यातायात जागरूकता अभियान चलाने की दिशा में भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, हाट बाजारों और भीड़़ वाले स्थानों पर आम नागरिकों को यातायात नियमों और संकेतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए।
इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति या नागरिक सडक़ दुर्घटना में घायल होता है तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर, उसे राहवीर योजना (Rahveer yojana) के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाए।
