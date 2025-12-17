Student death: परीक्षा देकर लौट रहे 11वीं कक्षा के 2 छात्रों को पिकअप ने मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा रेफर

Road accident (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बैकुंठपुर. एमसीबी जिले के केल्हारी क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत (Student death) हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को अंबिकापुर रेफर किया गया है, यहां उसका इलाज जारी है। हादसे की सूचना पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
एमसीबी जिला निवासी कक्षा ग्यारहवी में अध्ययनरत आनंद तिवारी (16), मनीष तिवारी (15) वर्ष बुधवार को छमाही परीक्षा देने स्कूल गए थे। परीक्षा देने के बाद दोनों एक अन्य छात्र के साथ बाइक पर सवार (Student death) होकर घर लौट रहे थे।
उसी समय ग्राम बिछियाटोला में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों छात्र सडक़ पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों व ग्रामीणों की मदद से घायल छात्रों को तत्काल सीएचसी मनेंद्रगढ़ लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने छात्र आनंद को मृत (Student death) घोषित कर दिया गया।
हादसे (Student death) में गंभीर रूप से घायल मनीष को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने अंबिकापुर रेफर कर दिया है। इधर पुलिस ने मृत छात्र के परिजन की रिपोर्ट पर पिकअप चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
कोरीया
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग