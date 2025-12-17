17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Student death: परीक्षा देकर लौट रहे 11वीं कक्षा के 2 छात्रों को पिकअप ने मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा रेफर

Student death: परीक्षा खत्म होने के बाद बाइक पर सवार होकर दोनों लौट रहे थे घर, रास्ते में तेज रफ्तार पिकअप ने लिया चपेट में

less than 1 minute read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 17, 2025

Student death

Road accident (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बैकुंठपुर. एमसीबी जिले के केल्हारी क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत (Student death) हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को अंबिकापुर रेफर किया गया है, यहां उसका इलाज जारी है। हादसे की सूचना पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

एमसीबी जिला निवासी कक्षा ग्यारहवी में अध्ययनरत आनंद तिवारी (16), मनीष तिवारी (15) वर्ष बुधवार को छमाही परीक्षा देने स्कूल गए थे। परीक्षा देने के बाद दोनों एक अन्य छात्र के साथ बाइक पर सवार (Student death) होकर घर लौट रहे थे।

उसी समय ग्राम बिछियाटोला में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों छात्र सडक़ पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों व ग्रामीणों की मदद से घायल छात्रों को तत्काल सीएचसी मनेंद्रगढ़ लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने छात्र आनंद को मृत (Student death) घोषित कर दिया गया।

Student death: गंभीर छात्र को रेफर किया गया अंबिकापुर

हादसे (Student death) में गंभीर रूप से घायल मनीष को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने अंबिकापुर रेफर कर दिया है। इधर पुलिस ने मृत छात्र के परिजन की रिपोर्ट पर पिकअप चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

New coal reserve in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिला कोयले का नया भंडार, खुलेगी खदान, हर साल 30 लाख टन होगी सप्लाई
कोरीया
New coal reserve in CG

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 09:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Student death: परीक्षा देकर लौट रहे 11वीं कक्षा के 2 छात्रों को पिकअप ने मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा रेफर

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

New coal reserve in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में मिला कोयले का नया भंडार, खुलेगी खदान, हर साल 30 लाख टन होगी सप्लाई

New coal reserve in CG
कोरीया

Love couple commits suicide: गोठान में युवक-युवती की फांसी पर लटकती मिली लाश, प्रेम-प्रसंग का है मामला

Love couple commits suicide
कोरीया

Nude girl video call: वीडियो कॉल में निर्वस्त्र युवती के साथ लिया स्क्रीन शॉट, फिर वायरल करने की धमकी देकर ऐंठे 32 लाख, 2 गिरफ्तार

Nude girl video call
कोरीया

Youth festival award: राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के विजेताओं को 1 साल बाद भी नहीं मिली इनामी राशि, राज्यपाल के हाथों मिला था डमी चेक

Youth festival award
कोरीया

Loot in lodge: कांग्रेस नेता के लॉज में एमपी से पहुंचे 20 बदमाशों ने की लूटपाट, 3 गाडिय़ों में आए थे भरकर, 1 गिरफ्तार

Loot in lodge
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.