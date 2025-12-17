Student death: परीक्षा देकर लौट रहे 11वीं कक्षा के 2 छात्रों को पिकअप ने मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा रेफर

बैकुंठपुर. एमसीबी जिले के केल्हारी क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत (Student death) हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को अंबिकापुर रेफर किया गया है, यहां उसका इलाज जारी है। हादसे की सूचना पर पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।