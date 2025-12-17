17 दिसंबर 2025,

बुधवार

सुरजपुर

Road accident: मिनी ट्रक की टक्कर से सिर के बल सडक़ पर गिरा बाइक सवार युवक, हुई मौत

Road accident: सूरजपुर जिले के करवां-लटोरी मार्ग पर हुआ हादसा, पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर अज्ञात चालक के खिलाफ दर्ज किया अपराध

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 17, 2025

Road accident

Police on the spot (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत करवां-लटोरी मार्ग पर बुधवार की दोपहर तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर लिया है।

लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पोडि़पा निवासी तिलेश्वर सिंह उर्फ लोली पिता रघुवीर सिंह 25 वर्ष बुधवार की दोपहर करीब सवा 2 बजे अपनी बाइक से ग्राम करवां से लटोरी की ओर जा रहा था। इसी बीच लटोरी की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे मिनी ट्रक क्रमांक सीजी 15 एसी 3602 के अज्ञात चालक ने 555 ईंट-भट्ठा के समीप टक्कर (Road accident) मार दी।

टक्कर से युवक सिर के बल सडक़ पर जा गिरा, शरीर के अन्य हिस्से में भी उसे चोटें आईं। हादसे के बाद थोड़ी देर तक वह सडक़ पर तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई। हादसे (Road accident) के बाद वहां ग्रामीणों व राहगीरों की भीड़ लग गई। इसकी सूचना लोगों ने लटोरी पुलिस को दी।

Road accident: सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

दुर्घटना (Road accident) की सूचना मिलते ही लटोरी चौकी प्रभारी अरुण गुप्ता, एएसआई मानिक दास, प्रधान आरक्षक रामनिवास तिवारी, आरक्षक विकास मिश्रा, शोभनाथ कुशवाहा व कुंडलाल मौके पर पहुंचे।

उन्होंने युवक का शव सीएचसी लटोरी की मरच्यूरी में रखवाया और उसके घरवालों को सूचना दी। पुलिस ने मिनी ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुुरु कर दी है।

