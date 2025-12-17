Road accident: मिनी ट्रक की टक्कर से सिर के बल सडक़ पर गिरा बाइक सवार युवक, हुई मौत

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत करवां-लटोरी मार्ग पर बुधवार की दोपहर तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर लिया है।