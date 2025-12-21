Brutal murder: महिला की बेरहमी से हत्या कर जंगल में फेंकी लाश, कोई पहचान न पाए इस वजह से पत्थर से कुचल दिया चेहरा

प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पहिया-घाट पेंडारी रोड के जंगल में एक अज्ञात महिला की हत्या कर शव फेंके जाने का मामला (Brutal murder) सामने आया है। रविवार तडक़े करीब से 5 बजे के बीच सडक़ किनारे जंगल में महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। महिला का चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया है ताकि पहचान न हो सके। ग्रामीणों की सूचना पर मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है।