सुरजपुर

Brutal murder: महिला की बेरहमी से हत्या कर जंगल में फेंकी लाश, कोई पहचान न पाए इस वजह से पत्थर से कुचल दिया चेहरा

Brutal murder: चंदौरा थाना क्षेत्र के पहिया-घाट पेंडारी जंगल में मिली महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी, हत्या कहीं और कर शव फेंकने की आशंका

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 21, 2025

Brutal murder

Woman dead body found in forest (Photo- Patrika)

प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पहिया-घाट पेंडारी रोड के जंगल में एक अज्ञात महिला की हत्या कर शव फेंके जाने का मामला (Brutal murder) सामने आया है। रविवार तडक़े करीब से 5 बजे के बीच सडक़ किनारे जंगल में महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। महिला का चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया है ताकि पहचान न हो सके। ग्रामीणों की सूचना पर मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है।

बताया जा रहा है कि महिला की हत्या बेरहमी से की गई है। हत्यारों ने महिला के चेहरे को कुचल दिया है, जिससे उसकी पहचान करना (Brutal murder) मुश्किल हो गया है। शव की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और करने के बाद शव को जंगल में लाकर फेंका गया है।

घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Brutal murder) हो रहा है। इधर सूचना मिलते ही चंदौरा थाना प्रभारी मनोज सिंह दल- बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी और फॉरेंसिक टीम को भी सूचित किया गया, जिन्होंने साक्ष्य संकलन और विस्तृत जांच की।

पुलिस का कहना है कि मृतका की शिनाख्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हत्या (Brutal murder) के कारणों और घटनाक्रम का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

Brutal murder: मृतका की शिनाख्त में जुटी पुलिस

पुलिस आसपास के गांवों में महिला की पहचान को लेकर पूछताछ कर रही है तथा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिला कहां की रहने वाली थी और किस परिस्थिति में उसकी हत्या (Brutal murder) की गई। इस जघन्य वारदात के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Dec 2025 08:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Brutal murder: महिला की बेरहमी से हत्या कर जंगल में फेंकी लाश, कोई पहचान न पाए इस वजह से पत्थर से कुचल दिया चेहरा

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

