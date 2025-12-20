Brutal murder: दिनदहाड़े फावड़ा मारकर की चाचा की हत्या, फिर कुएं में कूद गया आरोपी, उसकी भी मौत

Uncle dead body (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमगहना में एक युवक ने दिनदहाड़े अपने चाचा की फावड़ा से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या (Brutal murder) कर दी। इसके बाद वह अपने घर पहुंचा और फावड़ा रखने के बाद पास ही स्थित कुएं में कूद गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी भी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी की कुछ दिनों से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं चाचा उसके इलाज में आर्थिक रूप से सहयोग भी कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना से गांव में शोक की लहर है।
कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमगहना के जूनापारा निवासी उपेंद्र नारायण यादव 60 वर्ष किराना दुकान चलाता था। शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी दुकान के सामने दीवार पर बैठा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला उसका भतीजा कौशल बरगाह 35 वर्ष वहां फावड़ा (Brutal murder) लेकर पहुंचा।
चाचा कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसने उसके सिर पर फावड़े से ताबड़तोड़ प्रहार (Brutal murder) कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। आस-पास के लोग वहां पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया।
चाचा की हत्या करने के बाद आरोपी भतीजा भागता हुआ अपने घर पहुंचा। यहां फावड़ा रखने के बाद घर से कुछ दूर स्थित पुराने कुएं में कूद गया। यह देख गांव के लोग कुएं के पास पहुंचे और आनन-फानन में उसे बाहर निकाला गया। इस दौरान उसकी भी मौत (Brutal murder) हो चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि आरोपी की कुछ दिनों से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।
घटना (Brutal murder) की सूचना गांव के लोगों ने पटना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश तिवारी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एफएसएल की टीम भी पहुंची। पुलिस ने जांच के बाद शवों को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना से गांव में शोक की लहर है।
बताया जा रहा है कि मृत चाचा आरोपी भतीजे के इलाज में आर्थिक रूप से मदद भी कर रहा था। इसके बाद भी उसे क्यों मारा, इसका पता नहीं चल सका है। जबकि दोनों परिवारों में कोई विवाद भी नहीं था।
