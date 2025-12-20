Brutal murder: दिनदहाड़े फावड़ा मारकर की चाचा की हत्या, फिर कुएं में कूद गया आरोपी, उसकी भी मौत

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमगहना में एक युवक ने दिनदहाड़े अपने चाचा की फावड़ा से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या (Brutal murder) कर दी। इसके बाद वह अपने घर पहुंचा और फावड़ा रखने के बाद पास ही स्थित कुएं में कूद गया। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी भी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी की कुछ दिनों से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं चाचा उसके इलाज में आर्थिक रूप से सहयोग भी कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना से गांव में शोक की लहर है।