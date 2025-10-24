Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Murder Case: घर के अंदर खून से लथपथ मिली पति-पत्नी की लाश, सिर पर गहरे चोट के निशान… 7 बकरियां भी पार

Murder Case: दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता में गुरुवार की सुबह नि:संतान दंपती की लाश घर के परछी में पड़ी मिली। दोनों के सिर पर किसी वजनी वस्तु से मारे जाने के निशान है।

2 min read

अंबिकापुर

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

Symbolic Image

Murder Case: दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता में गुरुवार की सुबह नि:संतान दंपती की लाश घर के परछी में पड़ी मिली। दोनों के सिर पर किसी वजनी वस्तु से मारे जाने के निशान है। दोनों की लाश खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। घर से 7 नग बकरियों के भी चोरी होने की बात कही जा रही है। आशंका है कि बकरी चोरी करने आए लोगों ने ही हत्या की होगी। सूचना पर पहुंची दरिमा पुलिस व फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, रीमा राम उम्र 52 वर्ष दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हरता घाघीपारा का रहने वाला था। वह पत्नी उर्मिला उम्र 50 वर्ष के साथ रहता था। इनकी कोई संतान नहीं थी। रीमा राम खेती किसानी व बकरी पालन करता था। 22 अक्टूबर की रात दंपती घर की परछी में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोए थे। गुरुवार सुबह गांव का ही एक व्यक्ति उन्हें काम के सिलसिले में बुलाने पहुंचा तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था।

उसने रीमा व उर्मिला के बारे में आसपास के लोगों से पूछा पर किसी ने कुछ नहीं बताया। काफी समय बीतने के बाद भी दोनों का कोई पता नहीं चला तो लोगाें ने दरवाजे को खोलकर अंदर देखा तो जमीन पर दोनों की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली।

भाई ने दरिमा थाना पुलिस को दी सूचना

लोगों ने घटना की जानकारी रीमा राम के भाई दुहन राम को दी। जो मृतक के घर से करीब 400 मीटर दूर रहता है। सूचना पर वह तत्काल अपने भाई के घर पहुंचा। इसके बाद उसने दरिमा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर दरिमा थाना प्रभारी राजेश खलखो ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर जांच कराया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि दंपती के सिर पर किसी वजनी वस्तु से मारे जाने के निशान हैं। सिर में गंभीर चोट लगने और अत्यधिक रक्त बह जाने से मौत हुई है।

गले से घंटियां निकाल बकरियाें को ले गए

दंपती खेती किसानी के अलावा घर में ही बकरी पालन करते थे। इनके पास कुल 12 बकरा-बकरी थे। इसमें 7 बकरियां गायब हैं। बकरियों के गले में घंटी भी बंधी थी जिसे आरोपी निकालकर बकरियों को ले गए हैं। आशंका है कि बकरी चोरी करने आए लोगों ने ही दंपती की हत्या की है। पुलिस चोरी की आशंका के साथ-साथ अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 10:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Murder Case: घर के अंदर खून से लथपथ मिली पति-पत्नी की लाश, सिर पर गहरे चोट के निशान… 7 बकरियां भी पार

