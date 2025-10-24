Murder Case: घर के अंदर खून से लथपथ मिली पति-पत्नी की लाश, सिर पर गहरे चोट के निशान… 7 बकरियां भी पार

लोगों ने घटना की जानकारी रीमा राम के भाई दुहन राम को दी। जो मृतक के घर से करीब 400 मीटर दूर रहता है। सूचना पर वह तत्काल अपने भाई के घर पहुंचा। इसके बाद उसने दरिमा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर दरिमा थाना प्रभारी राजेश खलखो ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाकर जांच कराया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि दंपती के सिर पर किसी वजनी वस्तु से मारे जाने के निशान हैं। सिर में गंभीर चोट लगने और अत्यधिक रक्त बह जाने से मौत हुई है।