Former CM on Dhirendra Shastri: Video: पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- ये अंधविश्वास पैदा करते हैं और पैसा बटोरकर ले जाते हैं

अंबिकापुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल सोमवार की शाम अंबिकापुर पहुंचे थे। वे मंगलवार की दोपहर निजी कार्यक्रमों में शामिल होकर सूरजपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर एसईसीएल, रामगढ़ पहाड़ सहित अन्य मुद्दों को लेकर हमला बोला। वहीं उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Former CM on Dhirendra Shastri) को लेकर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि ये पहले तो चंदा लेना बंद करें। ये अंधविश्वास फैलाते हैं और पैसा बटोरकर ले जाते हैं।