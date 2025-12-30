Former CM on Dhirendra Shastri: Video: पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- ये अंधविश्वास पैदा करते हैं और पैसा बटोरकर ले जाते हैं

Former CM Bhupesh Baghel and Pandit Dhirendra Shastri (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल सोमवार की शाम अंबिकापुर पहुंचे थे। वे मंगलवार की दोपहर निजी कार्यक्रमों में शामिल होकर सूरजपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर एसईसीएल, रामगढ़ पहाड़ सहित अन्य मुद्दों को लेकर हमला बोला। वहीं उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Former CM on Dhirendra Shastri) को लेकर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि ये पहले तो चंदा लेना बंद करें। ये अंधविश्वास फैलाते हैं और पैसा बटोरकर ले जाते हैं।
दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल व पंडित धीरेंद्र शास्त्री (Former CM on Dhirendra Shastri) के बीच पिछले कुछ दिनों से जुबानी जंग जारी है। भूपेश बघेल ने उनपर कई बार कथा को लेकर वार किया। इस पर बाबा बागेश्वर ने उन्हें देश छोड़ देने की भी बात कही। इसी बीच अंबिकापुर पहुंचे भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम को लेकर कहा कि ये चंदा लेना बंद करें। हर महीने यहां आ जाते हैं।
उनके एजेंट लगे हुए हैं। वे छतीसगढ़ (Former CM on Dhirendra Shastri) में आएं और सिर्फ ज्ञानवद्र्धन की बात करें न। लोग उनसे जुड़ते भी हैं। लेकिन ये अंधविश्वास पैदा करते हैं और पैसा बटोरकर ले जाते हैं। बघेल ने बार-बार कहा कि चंदा लेना बंद करें।
बाबा बागेश्वर की पर्ची को लेकर भूपेश बघेल (Former CM on Dhirendra Shastri) ने कहा कि उन्हें खुद पर्ची पर भरोसा नहीं है। यदि उन्हें पर्ची पर भरोसा रहता तो कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोलते? हास्पिटल के सामने पर्ची लेकर बैठे रहते। जो आता उसको पर्ची देते और लोग ठीक होते। यदि सब पर्ची से ही ठीक होता तो ये दिल्ली में जाकर प्रदूषण खत्म करते।
भूपेश बघेल (Former CM on Dhirendra Shastri) अंबिकापुर दौरे के दौरान कांग्रेस नेता शफी अहमद, दानिश रफीक समेत अन्य से भी उनके निवास पर मिले। दानिश रफीक से मेल-मिलाप के दौरान वे पहलगाम हमले के चश्मदीद कपड़ा व्यवसायी से भी रूबरू हुए।
