रायपुर

धर्म और राजनीति विवाद! भूपेश ने कहा भाजपा एजेंट, CM साय बोले- संतों का अपमान स्वीकार नहीं…

Bageshwar Baba in CG: रायपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Dec 28, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उन्हें “भाजपा का एजेंट” करार दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे सनातन धर्म तथा संत परंपरा का अपमान बताया है।

CG News: सीएम साय बोले- संतों का अपमान स्वीकार नहीं

शनिवार को रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारत ऋषि-मुनियों और संतों की भूमि रही है। संत-महात्माओं का सम्मान हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। किसी संत को राजनीतिक एजेंट कहना न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि सनातन संस्कृति पर भी सीधा आघात है। सीएम ने कहा कि इस तरह के बयानों का जवाब जनता स्वयं देगी।

भिलाई में हनुमंत कथा, बयानबाजी तेज

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित पांच दिवसीय हनुमंत कथा में शामिल होने आए हैं। उनके आगमन के साथ ही मतांतरण, अंधविश्वास और धर्म के राजनीतिक उपयोग को लेकर बयानबाजी और तेज हो गई है।

भूपेश बघेल का आरोप- भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पं. शास्त्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि वे धार्मिक आयोजनों की आड़ में पैसा बटोरने छत्तीसगढ़ आते हैं और व्यवहार में भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं। बघेल ने यह भी कहा कि वे शास्त्री के जन्म से पहले से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और कोई उन्हें सनातन धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकता।

धीरेंद्र शास्त्री का जवाब- हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास नहीं

भूपेश बघेल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि यदि हिंदू समाज को जोड़ना, भक्ति करना और राष्ट्रवाद की बात करना अंधविश्वास है, तो ऐसे सोच रखने वालों को देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने इसे सांस्कृतिक जागरण बताया था।

अजय चंद्राकर ने कसा तंज

भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने भी भूपेश बघेल के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन व्यवहार में वे कुंभकरण और रावण के साथ खड़े दिखाई देते हैं। चंद्राकर ने कहा कि व्यक्ति के संस्कार उसकी वाणी से झलकते हैं।

प्रदेश की राजनीति में धर्म और आस्था पर बहस तेज

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर चल रही बयानबाजी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म, आस्था और संस्कृति को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष आमने-सामने नजर आ रहे हैं।

28 Dec 2025 09:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / धर्म और राजनीति विवाद! भूपेश ने कहा भाजपा एजेंट, CM साय बोले- संतों का अपमान स्वीकार नहीं…

