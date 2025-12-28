धर्म और राजनीति विवाद! भूपेश ने कहा भाजपा एजेंट, CM साय बोले- संतों का अपमान स्वीकार नहीं…

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पं. शास्त्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि वे धार्मिक आयोजनों की आड़ में पैसा बटोरने छत्तीसगढ़ आते हैं और व्यवहार में भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं। बघेल ने यह भी कहा कि वे शास्त्री के जन्म से पहले से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और कोई उन्हें सनातन धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकता।