छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर! अगले 3 दिन तक राहत नहीं… रायपुर समेत प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, विशेषकर सरगुजा संभाग, कड़ाके की ठंड की चपेट में है, जहां एक-दो स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति दर्ज की गई है। वहीं राजधानी रायपुर में भी सूर्यास्त के बाद ठंड तेजी से बढ़ जाती है और यह असर सुबह करीब 7 बजे तक बना रहता है। ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़े, स्वेटर और जैकेट का उपयोग कर रहे हैं।