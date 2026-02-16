ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़! हेरोइन और एमडीएमए के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार, 18.81 ग्राम ड्रग्स बरामद

पुलिस के मुताबिक, आमानाका इलाके में टाटीबंध सुलभ के पास ड्रग्स तस्करी की सूचना मिलने पर छापा मारा गया। मौके से जसकरण सिंह, ऋषि साहू, विशाल बिसेन और भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 10.28 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई है। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कबीर नगर इलाके में ड्रग्स तस्करी की सूचना पर पुलिस ने वेदांत वाटिका हीरापुर में दबिश दी। मौके से धर्मेंद्र सिंह उर्फ बिक्का और संतोष सिंह सिदार को पकड़ा गया। दोनों के पास से 8.53 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दोनों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।