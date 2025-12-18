18 दिसंबर 2025,

रायपुर

ड्रग्स तस्करी में नेताओं के रिश्तेदारों की एंट्री, बड़ी खेप के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता… साथी फरार

Crime News: राजधानी में ड्रग्स माफिया से कई नेताओं का कनेक्शन उजागर हो चुका है। उनके करीबी रिश्तेदार ड्रग्स पार्टी में शामिल होते हैं। ड्रग्स कंज्यूम करने के साथ उसे बेच भी रहे हैं।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 18, 2025

ड्रग्स के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ड्रग्स के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: राजधानी में ड्रग्स माफिया से कई नेताओं का कनेक्शन उजागर हो चुका है। उनके करीबी रिश्तेदार ड्रग्स पार्टी में शामिल होते हैं। ड्रग्स कंज्यूम करने के साथ उसे बेच भी रहे हैं। बताया जाता है कि न्यू ईयर पार्टी के लिए शहर में ड्रग्स की बड़ी खेप पहुंची है। कई तस्करों ने स्टॉक कर रखा है।

दूसरी ओर बैजनाथपारा में नशे में गाड़ी दौड़ाने वाले पूर्व यूथ कांग्रेस नेता राहुल ठाकुर को पुलिस ने जेल भेज दिया। उसके पास से हेरोइन और एमडीएमए बरामद हुआ था। इससे पहले भी कई नेताओं और उनके रिश्तेदारों का नाम ड्रग्स तस्करी में आ चुका है। ड्रग्स पैडलर नव्या मलिक के मोबाइल में कई वीआईपी के नंबर मिले थे। राहुल से ड्रग्स बरामद होने के बाद पुलिस ने बड़े सप्लाई नेटवर्क की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है। राहुल से क्राइम ब्रांच ने देर रात तक पूछताछ की। उसके मोबाइल से मिले संदिग्ध नंबरों की जांच की जा रही है।

राहुल के साथी फरार

सोमवार-मंगलवार की रात राहुल अपनी स्कार्पियो में तेज रफ्तार से बैजनाथपारा से गुजर रहा था। इस दौरान कार और दोपहिया वालों को टक्कर मारते हुए निकल रहा था। एक जगह टक्कर से उसकी गाड़ी रुक गई। इसके बाद आसपास के लोगों से उसकी मारपीट हो गई। इसके बाद वहां से वह अपनी गाड़ी लेकर घर गया। रात करीब 3.30 बजे फिर लौटा। उसके साथ तीन कार में उसके अन्य साथी थे।

बैजनाथपारा पहुंचते ही पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद राहुल के अन्य साथी भाग निकले। पुलिस ने राहुल को पकड़ लिया। उसके कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ। बाद में तलाशी ली गई, तो हेरोइन व एमडीएमए भी बरामद हुआ है। आरोपी राहुल ठाकुर वर्ष 2015 में हत्या के प्रयास और मारपीट के प्रकरण में जेल जा चुका है।

दो माह पहले निष्कासित

युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष तुषार गुहा का कहना है कि राहुल ठाकुर दो माह पूर्व ही संगठन से निष्कासित है। उसे 12 अक्टूबर 2025 को निष्कासित किया जा चुका है। वर्तमान में राहुल न तो युवा कांग्रेस के किसी पद पर है और न ही संगठन के सक्रिय या निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा है।

बड़ा नेटवर्क सक्रिय

राहुल से पूछताछ में ड्रग्स तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है। राहुल कुशालपुर के एक तस्कर से हेरोइन और एमडीएमए लाया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Published on:

18 Dec 2025 08:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ड्रग्स तस्करी में नेताओं के रिश्तेदारों की एंट्री, बड़ी खेप के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता… साथी फरार

रायपुर

छत्तीसगढ़

