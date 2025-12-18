ड्रग्स तस्करी में नेताओं के रिश्तेदारों की एंट्री, बड़ी खेप के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता… साथी फरार

दूसरी ओर बैजनाथपारा में नशे में गाड़ी दौड़ाने वाले पूर्व यूथ कांग्रेस नेता राहुल ठाकुर को पुलिस ने जेल भेज दिया। उसके पास से हेरोइन और एमडीएमए बरामद हुआ था। इससे पहले भी कई नेताओं और उनके रिश्तेदारों का नाम ड्रग्स तस्करी में आ चुका है। ड्रग्स पैडलर नव्या मलिक के मोबाइल में कई वीआईपी के नंबर मिले थे। राहुल से ड्रग्स बरामद होने के बाद पुलिस ने बड़े सप्लाई नेटवर्क की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है। राहुल से क्राइम ब्रांच ने देर रात तक पूछताछ की। उसके मोबाइल से मिले संदिग्ध नंबरों की जांच की जा रही है।