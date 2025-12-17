अरे ये क्या… पुलिस की बत्ती-सायरन लगे वाहन में शराबखोरी, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, केस दर्ज

क्राइम की सांकेतिक फोटो
CG Crime News: पुलिस की बत्ती और हूटर लगे वाहन में कुछ युवकों द्वारा शराबखोरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक अपने दोस्तों के साथ बिलासपुर पुलिस विभाग में अटैच एक वाहन में शराब पीता हुआ पाया गया। इसका वीडियो रविवार रात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद नींद से जागी पुलिस ने वीडियो की जांच कर आरोपी को गाड़ी नंबर के आधार पर धरदबोचा। पुलिस ने वाहन को जब्त कर आरोपी पर मोटरयान अधिनियम की धारा 108, 185 एवं 119(3) की धारा न्यायालय में प्रकरण पेश किया।
जानकारी के मुताबिक बिलासपुर पुलिस विभाग में डिलेश्वर पिता शोभनाथ पटेल निवासी वीआईपी स्टेट अशोक नगर रायपुर का वाहन क्रमांक सीजी 04एन जे 9007 अटैच है। इस वाहन पर पुलिस की बत्ती और सायरन लगा हुआ है। वाहन मालिक ने बताया कि उसका वाहन दो साल से पुलिस विभाग में अटैच है। इसमें कुछ खराबी आने पर ड्राइवर आशीष यादव उसे लेकर चार दिन पहले रायपुर आया था। ड्राइवर आशीष यादव इस वाहन में अपने दोस्तों के साथ शराबखोरी करते पकड़ा गया। वाहन में वह अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत्त पाया गया।
पुलिस के वाहन में संदिग्ध व्यक्तियों को देखकर लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत वाहन की पतासाजी की। इसके वाहन मालिक का पता चलने पर उसे थाने बुलाया गया। इसके बाद ड्राइवर आशीष यादव को पुलिस ने वाहन सहित पकड़ा। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। इसके अलावा आरोपी आशीष यादव पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग