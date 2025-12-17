अरे ये क्या… पुलिस की बत्ती-सायरन लगे वाहन में शराबखोरी, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, केस दर्ज

जानकारी के मुताबिक बिलासपुर पुलिस विभाग में डिलेश्वर पिता शोभनाथ पटेल निवासी वीआईपी स्टेट अशोक नगर रायपुर का वाहन क्रमांक सीजी 04एन जे 9007 अटैच है। इस वाहन पर पुलिस की बत्ती और सायरन लगा हुआ है। वाहन मालिक ने बताया कि उसका वाहन दो साल से पुलिस विभाग में अटैच है। इसमें कुछ खराबी आने पर ड्राइवर आशीष यादव उसे लेकर चार दिन पहले रायपुर आया था। ड्राइवर आशीष यादव इस वाहन में अपने दोस्तों के साथ शराबखोरी करते पकड़ा गया। वाहन में वह अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत्त पाया गया।