CG Liquor Scam: ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, जेल में तबीयत खराब होने का दावा, बोले- बीमारी से जूझ रहा हूं

विधानसभा की कार्यवाही में शामिल न हो पाने के सवाल पर लखमा ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि राजकुमार कॉलेज में आयोजित विधानसभा के पहले सत्र में वे शामिल हुए थे, लेकिन पुराने विधानसभा भवन में हुए सत्रों में शामिल नहीं हो पाने का उन्हें अफसोस है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर से जुड़े मुद्दों को सदन में नहीं उठा पाने का उन्हें दुख है।