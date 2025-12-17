17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Liquor Scam: ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, जेल में तबीयत खराब होने का दावा, बोले- बीमारी से जूझ रहा हूं

CG Liquor Scam: रायपुर में शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 17, 2025

CG Liquor Scam: ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, जेल में तबीयत खराब होने का दावा, बोले- बीमारी से जूझ रहा हूं(photo-patrika)

CG Liquor Scam: ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, जेल में तबीयत खराब होने का दावा, बोले- बीमारी से जूझ रहा हूं(photo-patrika)

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान लखमा ने मीडिया से बातचीत में अपनी सेहत को लेकर चिंता जताई और कहा कि जेल में उन्हें अच्छा नहीं लगता और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है।

कवासी लखमा ने बताया कि जनवरी में जेल जाने के बाद यह पहला मौका है जब वे बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि वे हृदय रोग, शुगर और आंखों की बीमारी से पीड़ित हैं। लखमा ने यह भी कहा कि कई बार आग्रह करने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए बाहर लाया गया।

CG Liquor Scam: विधानसभा कार्यवाही में शामिल न हो पाने पर जताया अफसोस

विधानसभा की कार्यवाही में शामिल न हो पाने के सवाल पर लखमा ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि राजकुमार कॉलेज में आयोजित विधानसभा के पहले सत्र में वे शामिल हुए थे, लेकिन पुराने विधानसभा भवन में हुए सत्रों में शामिल नहीं हो पाने का उन्हें अफसोस है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर से जुड़े मुद्दों को सदन में नहीं उठा पाने का उन्हें दुख है।

जनवरी में हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। हाल ही में ईडी ने इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

हर महीने दो करोड़ रुपये कमीशन का आरोप

शराब घोटाले की जांच ईडी के साथ-साथ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) भी कर रही है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में ढील दी। आरोप यह भी है कि इस कथित सिंडिकेट से उन्हें हर महीने करीब दो करोड़ रुपये का कमीशन मिलता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 06:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Liquor Scam: ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, जेल में तबीयत खराब होने का दावा, बोले- बीमारी से जूझ रहा हूं

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बकाया बिजली बिल पर दो नियम!

CG Electricity Bill: बकाया बिजली बिल पर दो नियम! आम जनता के कट रहे कनेक्शन, सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से ज्यादा बचा..(photo-patrika)
रायपुर

CLAT 2026 में रायपुर के आरुष तिवारी बने स्टेट टॉपर

CLAT 2026 में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन, रायपुर के आरुष तिवारी बने स्टेट टॉपर, कई छात्रों ने मारी बाज़ी...(photo-patrika)
रायपुर

ब्लू डॉट कूरियर के नाम पर साइबर ठगी

CG News: ब्लू डॉट कूरियर के नाम पर साइबर ठगी, नगर निगम सभापति का मोबाइल चार घंटे तक रहा हैक(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के किसान का कमाल… खेती में नए प्रयोग से बने कृषि उद्यमी, हो रही लाखों की कमाई

CG Farmers news
Patrika Special News

कोहरे का कहर.. दिल्ली और हैदराबाद की फ्लाइटों का बिगड़ा शेड्यूल, कई कैंसिल

raipur airport news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.