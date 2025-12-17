कोहरे का कहर.. दिल्ली और हैदराबाद की फ्लाइटों का बिगड़ा शेड्यूल, कई कैंसिल

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत, खासकर दिल्ली में घने कोहरे के कारण उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है। सुरक्षा कारणों से कई फ्लाइटों को या तो रद्द करना पड़ा या फिर विलंब से संचालित किया गया। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित एयरलाइंस से फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर लें।