17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

कोहरे का कहर.. दिल्ली और हैदराबाद की फ्लाइटों का बिगड़ा शेड्यूल, कई कैंसिल

Raipur Airport: सर्दी का सितम जारी है। मौसम की खराब परिस्थितियों के चलते दिल्ली की तीन और हैदराबाद की 4 फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा। आज भी कई फ्लाइटें देर से रवाना हुई..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 17, 2025

raipur airport news

प्रतीकात्मक फोटो

Raipur Airport: रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर घने कोहरे के चलते उड़ानों असर पड़ा है। दिल्ली में कोहरा छाए रहने के कारण देशभर के कई एयरपोर्ट्स पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ, जिसका सीधा असर रायपुर आने-जाने वाली फ्लाइटों पर भी पड़ा। मौसम की खराब परिस्थितियों के चलते दिल्ली की तीन और हैदराबाद की 4 फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा।

Raipur Airport: 7 फ्लाइटें देर से रवाना

इसके अलावा कई उड़ानें अपने तय समय पर रायपुर नहीं पहुंच सकीं। जानकारी के अनुसार कुल सात फ्लाइटें 30 मिनट से लेकर करीब एक घंटे तक की देरी से रायपुर पहुंचीं, जिससे यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ देखी गई और लोग लगातार फ्लाइट स्टेटस की जानकारी लेते नजर आए।

यात्रियों से अपील

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत, खासकर दिल्ली में घने कोहरे के कारण उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है। सुरक्षा कारणों से कई फ्लाइटों को या तो रद्द करना पड़ा या फिर विलंब से संचालित किया गया। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित एयरलाइंस से फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर लें।

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, ऐसे में आने वाले दिनों में भी उड़ानों के प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 02:01 pm

Published on:

17 Dec 2025 02:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कोहरे का कहर.. दिल्ली और हैदराबाद की फ्लाइटों का बिगड़ा शेड्यूल, कई कैंसिल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के किसान का कमाल… खेती में नए प्रयोग से बने कृषि उद्यमी, हो रही लाखों की कमाई

CG Farmers news
Patrika Special News

PM मोदी को इथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड से नवाजा, CM साय ने जताई खुशी

PM मोदी को इथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड से नवाजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन

CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने की संभावना

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट(photo-patrika)
रायपुर

CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी

CECB की सख्त कार्रवाई से 24 उद्योगों की बिजली कटी(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.