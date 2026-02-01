CG Crime: रायपुर कमिश्नरी लागू होने के 10 दिन में 50 से ज्यादा गिरफ्तारी, 298 केस दर्ज

पिछले 10 दिन में इन थानों में कुल 298 केस दर्ज हुए हैं। ज्यादातर थाना क्षेत्रों में चोरी, मारपीट के मामले ज्यादा हैं। हर दूसरे दिन शहर में दोपहिया चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी आसानी से नहीं हो रही है। हुक्का, गोगो का बड़ा कारोबारशहर में हुक्का बार का बड़ा कारोबार है। होटल, पब, कैफे आदि में हुक्का पिलाया जाता है। इसकी अधिकांश सामग्री नागपुर, मुंबई से सप्लाई हो रही है। लोकल विक्रेताओं को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन दूसरे शहर के सप्लायरों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।