3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG liquor price hike: 1 अप्रैल से बढ़ेगी शराब की कीमत, छत्तीसगढ़ में प्रीमियम ब्रांड होंगे और महंगे

CG liquor price hike: छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से देसी-विदेशी शराब और बीयर के दाम बढ़ जाएंगे। नई आबकारी नीति के तहत प्रीमियम ब्रांड और महंगे होंगे, वहीं शराब अब कांच की जगह प्लास्टिक बोतल में उपलब्ध होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 03, 2026

1 अप्रैल से शराब महंगी होगी (photo source- Patrika)

1 अप्रैल से शराब महंगी होगी (photo source- Patrika)

CG liquor price hike: छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने शराब पर रिवाइज्ड एक्साइज ड्यूटी के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे 30 जनवरी, 2026 को गजट में पब्लिश किया गया था। नए रेट 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। इसके तहत, भारतीय, विदेशी शराब और बीयर महंगी हो जाएंगी।

CG liquor price hike: महंगी ब्रांड पर टैक्स बढ़ा

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, विदेशी शराब पर ड्यूटी अब रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाले प्राइस स्लैब के आधार पर तय की गई है। मतलब, शराब का ब्रांड जितना महंगा होगा, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके साथ ही, भारतीय शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) बेवरेज पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है।

प्लास्टिक बोतल में बिकेगी शराब

नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 के तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया है। सरकारी शराब की दुकानों में अब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक की बोतलों में शराब बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा और खर्च कम होगा। हालांकि, कीमतों पर कंज्यूमर्स को सीधा फायदा होता नहीं दिख रहा है।

प्रति प्रूफ लीटर क्या होता है?

CG liquor price hike: प्रूफ़ लीटर शराब में मौजूद शुद्ध अल्कोहल की मात्रा को मापने की एक यूनिट है। आसान शब्दों में कहें तो, यह शराब में अल्कोहल की मात्रा बताता है, बोतल में मौजूद कुल लिक्विड की मात्रा नहीं। उदाहरण के लिए, अगर एक बोतल में 1 लीटर शराब है और उसमें 50% अल्कोहल है, तो उसमें 0.5 प्रूफ़ लीटर अल्कोहल माना जाएगा। अगर 1 लीटर शराब में 42.8% अल्कोहल है, तो उसमें लगभग 0.43 प्रूफ़ लीटर अल्कोहल होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 01:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG liquor price hike: 1 अप्रैल से बढ़ेगी शराब की कीमत, छत्तीसगढ़ में प्रीमियम ब्रांड होंगे और महंगे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सरकारी विभागों में 3200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया, CSPDCL ने दिखाई सख्ती, अब ऐसे होगी वसूली

electricity bill news
रायपुर

20 हजार इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ा झटका! व्यापमं और UPSC की परीक्षा एक ही दिन, अब क्या होगा?

Chhattisgarh news
रायपुर

अब तक सिर्फ 32% मिलर्स ने किया धान का उठाव, लक्ष्य से 20 लाख मीट्रिक टन कम खरीदी...

अब तक सिर्फ 32% मिलर्स ने किया धान का उठाव, साय सरकार पर उठा सवाल- लक्ष्य से 20 लाख मीट्रिक टन कम खरीदी...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में NSTI शुरू होने का इंतजार, केंद्र ने मांगी 10 एकड़ जमीन लेकिन...

छत्तीसगढ़ में NSTI शुरू होने का इंतजार(photo-AI)
रायपुर

कभी भी बंद हो सकता है मरीजों का आयुष्मान भारत से कैशलेस इलाज

Ayushman Bharat: कभी भी बंद हो सकता है मरीजों का आयुष्मान भारत से कैशलेस इलाज, जानें वजह(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.