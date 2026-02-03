सरकारी विभागों में 3200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया, CSPDCL ने दिखाई सख्ती, अब ऐसे होगी वसूली

प्रदेशभर में 34 सरकारी विभाग का करीब 3200 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। सबसे ज्यादा नगरीय निकाय का नवंबर माह में 1948.39 करोड़ रुपए बिल बकाया है। कई वर्षों से बिजली बिल नहीं भरने के कारण लगातार विभागों का बिल बढ़ता जा रहा है। मई माह में नगरीय निकाय विभाग का बिल 1708. 62 करोड़ रुपए था, जो नवंबर माह में बढक़र 1948. 39 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह अन्य सरकारी विभागों का भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का भी 728.91 करोड़ बिजली बिल बकाया है। लेकिन, बिजली विभाग न तो वसूली कर पा रहा है और न ही कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहा।