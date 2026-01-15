CG Electricity Bill: बिजली बिल का बकाया पहुंचा 433 करोड़ के पार, इस जिले में 2782 उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शन

CG Electricity Bill: कोरबा जिले में बिजली बिल का बकाया 433 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बिजली विभाग ने अब बकायादारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की है। 2782 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। इन पर 12 लाख 30 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया था। इनमें से करीब 1 हजार उपभोक्ताओं ने 2 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। वहीं अन्य उपभोक्ताओं के घरों में अमला कनेक्शन काटने की कार्रवाई में जुटा है।