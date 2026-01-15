CG Electricity Bill: बिजली बिल का बकाया पहुंचा 433 करोड़ के पार, इस जिले में 2782 उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शन

बिजली बिल (Photo Patrika)
CG Electricity Bill: कोरबा जिले में बिजली बिल का बकाया 433 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बिजली विभाग ने अब बकायादारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की है। 2782 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। इन पर 12 लाख 30 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया था। इनमें से करीब 1 हजार उपभोक्ताओं ने 2 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। वहीं अन्य उपभोक्ताओं के घरों में अमला कनेक्शन काटने की कार्रवाई में जुटा है।
जिले में घरों, प्रतिष्ठानों व सरकारी दफ्तरों में पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद फिलहाल रिचार्ज प्लान तय नहीं होने के कारण प्रीपेड सिस्टम शुरू नहीं किया गया है। इस सिस्टम से खपत के हिसाब से बिजली उपभोक्ता रिचार्ज कराने पर ही बिजली का उपयोग कर पाएंगे। अभी उपभोक्ताओं को खपत के हिसाब से अगले महीने बिल जारी किए जाते हैं।
लंबे समय से बिल जमा न करने वालों पर बिजली वितरण कंपनी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। माहभर में बिल जमा नहीं करने वाले 2782 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं। उन उपभोक्ताओं के यहां भी विजिलेंस टीम पहुंच रही है, जो बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं। मैदानी अमले की कमी से मैन्युअल तरीके से डिस्कनेक्शन की कार्रवाई प्रभावित होती है।
घरेलू उपभोक्ताओं व सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। अब तक 95 हजार उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए हैं। जिले के ब्लॉक के 3830 सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ठेका कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के बाद नियमित परिचालन के लिए 10 साल तक सेवा देगी। मीटर खराब होने पर बदला भी जाएगा।
पिछले साल बिजली बिल जमा नहीं कर रहे बकायादारों के लिए बकाया राशि जमा करने पर सरचार्ज माफी में छूट की योजना भी चलाई गई। इसके बाद भी कई उपभोक्ताओं ने बिल जमा करने रूचि नहीं ली। अब वितरण कंपनी का बकाया जमा नहीं करने पर प्रीपेड सिस्टम लागू होने पर बकायादारों की परेशानी बढ़ेगी। बकाया जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।
